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06/01/2020 08:47

【駐京專電】習近平：抓好黃河生態保護，推動成渝雙城經濟圈建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家主席習近平３日下午主持召開中央財經
委員會第六次會議，研究黃河流域生態保護和高質量發展問題、推動成渝地區雙城經濟圈建設問
題。習近平強調，黃河流域必須下大氣力進行大保護、大治理，走生態保護和高質量發展的路子
；要推動成渝地區雙城經濟圈建設，在西部形成高質量發展的重要增長極。
　　會議強調，黃河流域生態保護和高質量發展要高度重視解決突出重大問題。要實施水源涵養
提升、水土流失治理、黃河三角洲濕地生態系統修復等工程，推進黃河流域生態保護修復。要推
進蘭州－西寧城市群發展，推進黃河「幾」字彎都市圈協同發展，強化西安、鄭州國家中心城市
的帶動作用，發揮山東半島城市群龍頭作用，推動沿黃地區中心城市及城市群高質量發展。要實
施黃河文化遺產系統保護工程，打造具有國際影響力的黃河文化旅遊帶。

＊推動成渝地區雙城經濟圈建設＊

　　會議指出，推動成渝地區雙城經濟圈建設，有利於在西部形成高質量發展的重要增長極。要
尊重客觀規律，發揮比較優勢，推進成渝地區統籌發展，促進產業、人口及各類生產要素合理流
動和高效集聚，強化重慶和成都的中心城市帶動作用，使成渝地區成為具有全國影響力的重要經
濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地，助推高質量發展。
　　會議強調，成渝地區雙城經濟圈建設是一項系統工程，要加強頂層設計和統籌協調，突出中
心城市帶動作用，強化要素市場化配置，牢固樹立一體化發展理念，做到統一謀劃、一體部署、
相互協作、共同實施，唱好「雙城記」。要加強交通基礎設施建設，加快現代產業體系建設，增
強協同創新發展能力，優化國土空間布局，加強生態環境保護，推進體制創新，強化公共服務共
建共享。

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