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06/01/2020 08:18

【國務會議】李克強：確定四措施力挺製造業穩增長，繼續減稅降費

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院總理李克強３日主持召開國務院常務
會議，確定促進製造業穩增長的措施，穩定經濟發展的基本盤；部署加快服務外包轉型升級，推
動服務業優結構上水平；通過《化妝品監督管理條例（草案）》，更好保障質量安全、促進產業
發展。
　　會議指出，保持經濟運行在合理區間，製造業具有基礎性支撐作用。要用改革辦法和市場化
措施，充分激發市場主體活力，增強發展動能，促進製造業穩增長。

＊推動降低製造業用電成本和企業電信資費＊

　　一要推進改革創新。大力改善營商環境，繼續實施以製造業為重點的減稅降費措施。推動降
低製造業用電成本和企業電信資費，全部放開規模以上工業企業參與電力市場化交易。引導金融
機構創新方式，緩解中小企業融資難融資貴。實施差異化信貸政策，鼓勵增加製造業中長期貸款
，股權投資、債券融資等更多向製造業傾斜。加大產權和知識產權保護。
　　二要大力發展先進製造業，出台信息網絡等新型基礎設施投資支持政策，推進智能、綠色製
造。更好發揮民營和中小企業在製造業投資中的作用，鼓勵企業加大技術改造投入，運用先進適
用技術升級傳統產業，推動重大創新技術和產品應用、工業基礎能力提升、新動能成長，提高勞
動生產率。

＊完善促進汽車產業改革發展的措施＊

　　三要擴大製造業開放。清除影響製造業開放政策落地的各種障礙，鼓勵企業面向國際市場參
與競爭、開展合作。完善規劃、用地、用海、能耗等政策，推進製造業重大內外資項目盡快落地
投產。鼓勵支持中西部和東北地區更大力度承接產業轉移和吸引外資。
　　四要深挖內需潛力。完善促進汽車產業改革發展的措施。推動適應國內需求的工業品增品種
、提品質、創品牌，豐富消費者選擇。

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