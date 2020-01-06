  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/01/2020 08:18

【國務會議】李克強：加快服務外包轉型升級，通過化妝品監管條例

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院總理李克強３日主持召開國務院常務
會議，部署加快服務外包轉型升級，推動服務業優結構上水平；通過《化妝品監督管理條例（草
案）》，更好保障質量安全、促進產業發展。
　　會議確定了加快承接服務外包能力建設、推動轉型升級的措施。一是運用信息技術推進「服
務＋」，堅持包容審慎原則，支持發展眾包、雲外包、平台分包等新模式和服務型製造等新業態
。提升醫藥研發、設計、會計、法律等領域承接服務外包競爭力，提高「接單」能力和「交單」
水平。
　　二是深化服務外包領域「放管服」改革。逐步將服務外包納入國際貿易「單一窗口」。對服
務外包示範城市研發、設計、檢測、維修等行業提供服務出口所需進口料件開展保稅監管試點。
　　三是將服務業擴大開放試點經驗做法向更多地區推廣，修訂《服務外包產業重點發展領域指
導目錄》，深化服務外包產業開放，推動向高附加值業務轉型升級，為年輕人特別是大學生就業
提供更多崗位。

＊通過《化妝品監督管理條例（草案）》＊

　　會議通過《化妝品監督管理條例（草案）》，按照放管並重要求，規定對化妝品產品和原料
按風險高低分別實行註冊和備案管理，並簡化流程；完善監管措施，明確企業對化妝品質量安全
的主體責任，加大違法懲戒力度，大幅提高罰款數額，增加對相關責任人的罰款、行業禁入等罰
則，促進發展質量安全有保障、廣大消費者喜愛的化妝品和「美麗產業」。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態06/01/2020
特鎖定52目標 警告伊朗勿報復
生財有道03/01/2020
【嚟緊炒D乜】三一國際熱炒創逾七年高位 待高位整固望突破5元
樓市「胡」言03/01/2020
天水圍WETLAND SEASONS PARK：選用咩Plan最好？一文同你比較晒！
FOCUS03/01/2020
【FOCUS】美股「極貪婪」 黃金衝衝衝
生財有道03/01/2020
《開市Good Morning》黃麗幗：港股短期或調整
國際動態03/01/2020
南韓5G登場8個月 用戶想回歸4G
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金