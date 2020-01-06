【國務會議】李克強：加快服務外包轉型升級，通過化妝品監管條例

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院總理李克強３日主持召開國務院常務

會議，部署加快服務外包轉型升級，推動服務業優結構上水平；通過《化妝品監督管理條例（草

案）》，更好保障質量安全、促進產業發展。

會議確定了加快承接服務外包能力建設、推動轉型升級的措施。一是運用信息技術推進「服

務＋」，堅持包容審慎原則，支持發展眾包、雲外包、平台分包等新模式和服務型製造等新業態

。提升醫藥研發、設計、會計、法律等領域承接服務外包競爭力，提高「接單」能力和「交單」

水平。

二是深化服務外包領域「放管服」改革。逐步將服務外包納入國際貿易「單一窗口」。對服

務外包示範城市研發、設計、檢測、維修等行業提供服務出口所需進口料件開展保稅監管試點。

三是將服務業擴大開放試點經驗做法向更多地區推廣，修訂《服務外包產業重點發展領域指

導目錄》，深化服務外包產業開放，推動向高附加值業務轉型升級，為年輕人特別是大學生就業

提供更多崗位。



＊通過《化妝品監督管理條例（草案）》＊



會議通過《化妝品監督管理條例（草案）》，按照放管並重要求，規定對化妝品產品和原料

按風險高低分別實行註冊和備案管理，並簡化流程；完善監管措施，明確企業對化妝品質量安全

的主體責任，加大違法懲戒力度，大幅提高罰款數額，增加對相關責任人的罰款、行業禁入等罰

則，促進發展質量安全有保障、廣大消費者喜愛的化妝品和「美麗產業」。

