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即市新聞

06/01/2020 08:39

《中國要聞》武漢不明肺炎增至５９宗，已排除沙士、ＭＥＲＳ等

　　《經濟通通訊社６日專訊》武漢爆發不明原因病毒肺炎，武漢市衛生健康委員會周日晚（５
日）公布最新情況，有關病例增至５９宗，當中七人屬重症患者，暫沒有死亡病例，部分患者為
武漢市華南海鮮批發市場的經營戶。
　　當局指，截至目前未發現明確人傳人證據，未發現醫護人員感染，已排除流感、禽流感、腺
病毒、傳染性非典型肺炎（ＳＡＲＳ）和中東呼吸綜合症（ＭＥＲＳ）等呼吸道病原。５９名患
者中，病例最早發病時間為去年１２月１２日，最晚發病時間是１２月２９日，已經追蹤到１６
３名密切接觸者並行醫學觀察，密切接觸者的追蹤工作仍在進行中。

＊本港再多８宗懷疑個案，澳門預警升至第三級＊

　　本港有多８人從武漢返港後、出現發燒等徵狀，最新一宗是９歲男童，向私家醫生求診後入
住聯合醫院。至今本港累計有１６宗懷疑個案，其中５人已出院。
　　由昨日中午截至今午１２時，公立醫院接到７宗新個案，病人均到過武漢並有發燒、呼吸道
感染、或者肺炎徵狀，全部情況穩定。４男３女病人年齡介乎２歲至５５歲，３宗在伊利沙伯醫
院，兩宗在瑪嘉烈醫院，其餘分別在律敦治醫院和將軍澳醫院，所有病人病發前均沒有去過武漢
的濕街市。食物及衛生局局長陳肇始稱，患者情況穩定，已加強對武漢抵港旅客的監測。
　　澳門方面，當地衛生局將應對武漢不明原因肺炎的預警級別，提升到較重的第三級，表示突
發公共事件風險為中度。未來各部門會採取近１０項不同措施和跟進個案，包括可由保安部隊協
助衛生局實施隔離措施，配合醫療工作。（ａｃ）

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