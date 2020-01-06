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06/01/2020 10:13

【豬價飛天】統計局：去年１２月下旬生豬價格環比微漲０﹒６％

　　《經濟通通訊社６日專訊》國家統計局６日公布２０１９年１２月下旬流通領域重要生產資
料市場價格變動情況。據對２４個省（區、市）流通領域９大類５０種重要生產資料市場價格的
監測顯示，２０１９年１２月下旬與１２月中旬相比，１０種產品價格上漲，２６種下降，１４
種持平。
　　其中生豬（外三元）價格為３４﹒４元人民幣╱公斤，較１２月中旬微漲０﹒６％。液化天
然氣（ＬＮＧ）價格４１９８﹒９元人民幣╱噸，較１２月中旬下跌２﹒８％。（ｃａ）

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