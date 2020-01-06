《經濟通通訊社６日專訊》國家統計局６日公布２０１９年１２月下旬流通領域重要生產資
料市場價格變動情況。據對２４個省（區、市）流通領域９大類５０種重要生產資料市場價格的
監測顯示，２０１９年１２月下旬與１２月中旬相比，１０種產品價格上漲，２６種下降，１４
種持平。
其中生豬（外三元）價格為３４﹒４元人民幣╱公斤，較１２月中旬微漲０﹒６％。液化天
然氣（ＬＮＧ）價格４１９８﹒９元人民幣╱噸，較１２月中旬下跌２﹒８％。（ｃａ）
06/01/2020 10:13
【豬價飛天】統計局：去年１２月下旬生豬價格環比微漲０﹒６％
《經濟通通訊社６日專訊》國家統計局６日公布２０１９年１２月下旬流通領域重要生產資
料市場價格變動情況。據對２４個省（區、市）流通領域９大類５０種重要生產資料市場價格的
監測顯示，２０１９年１２月下旬與１２月中旬相比，１０種產品價格上漲，２６種下降，１４
種持平。
其中生豬（外三元）價格為３４﹒４元人民幣╱公斤，較１２月中旬微漲０﹒６％。液化天
然氣（ＬＮＧ）價格４１９８﹒９元人民幣╱噸，較１２月中旬下跌２﹒８％。（ｃａ）
|興證快訊06/01/2020
2020港股
|國際動態06/01/2020
特鎖定52目標 警告伊朗勿報復
|生財有道03/01/2020
【嚟緊炒D乜】三一國際熱炒創逾七年高位 待高位整固望突破5元
|樓市「胡」言03/01/2020
天水圍WETLAND SEASONS PARK：選用咩Plan最好？一文同你比較晒！
|FOCUS03/01/2020
【FOCUS】美股「極貪婪」 黃金衝衝衝
|生財有道03/01/2020
《開市Good Morning》黃麗幗：港股短期或調整
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰