《經濟通通訊社６日專訊》據天眼查數據顯示，２０１９年１２月２７日，華為技術有限公
司註冊資本由原來的約４０２﹒１億元（人民幣．下同），新增至約４０３﹒１億元。
華為技術有限公司成立於１９８７年９月，經營範圍包括傳輸設備、數據通信設備、無線通
信設備、軟體、計算機及配套設備、終端設備及相關通信信息產品的開發、生產等。根據其股權
結構，該公司由華為投資控股有限公司全資控股，任正非持有後者０﹒９４％股份。（ｃａ）
06/01/2020 11:09
【華為動向】華為技術有限公司註冊資本增至４０３﹒１億元
《經濟通通訊社６日專訊》據天眼查數據顯示，２０１９年１２月２７日，華為技術有限公
司註冊資本由原來的約４０２﹒１億元（人民幣．下同），新增至約４０３﹒１億元。
華為技術有限公司成立於１９８７年９月，經營範圍包括傳輸設備、數據通信設備、無線通
信設備、軟體、計算機及配套設備、終端設備及相關通信信息產品的開發、生產等。根據其股權
結構，該公司由華為投資控股有限公司全資控股，任正非持有後者０﹒９４％股份。（ｃａ）
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