【台灣選戰】韓國瑜再失言，提台灣中邪論惹不滿

《經濟通通訊社６日專訊》距離２０２０總統大選已剩不到一周的時間，此前各大陣營因悼

念黑鷹迫降事故暫停選舉宣傳活動後，再度火力全開，藍綠兩營分別於昨日（５日）把握選前最

後一個周末，舉辦造勢大會積極催票。

不過國民黨總統候選人韓國瑜始終不改「口沒遮攔」的率直個性，繼續發表具爭議性言論。

韓國瑜出席桃園的造勢大會時，提及黑鷹迫降事故，他表示自建軍以來，沒有發生過最高軍官、

參謀總長以及最大的士官、總士官督導長等重要將領「一口氣罹難」的事情，他懷疑現在「國運

不昌隆」，更質疑台灣「究竟發生了什麼事，是得罪了誰？生病了嗎？還是中邪了？」

民進黨總統候選人蔡英文批評，黑鷹事故讓台灣人哀傷，而韓國瑜在此時進行政治消費屬「

失格」，對殉職將士大不敬，及傷害了養傷的將領士官，韓國瑜應道歉；親民黨總統候選人宋楚

瑜則質問，韓國瑜能否繼承國民黨過去的光榮傳統及領導國家。



＊韓國瑜稱中學愛看女同學小腿，致成績一落千丈＊



但韓國瑜當日不止一次失言，他參與桃園造勢大會後，出席與立委候選人柯志恩、林國春聯

合舉辦的造勢會時，回憶自己的學生年代，稱自己中學時成績不好，在專收差生的「放牛班」畢

業，原因是自己看著女同學「又白又漂亮的小腿，看完以後成績就一落千丈」。

外界認為韓的言論並不恰當，而且令站在旁邊的柯志恩尷尬萬分，原因是柯志恩曾在立法院

教育文化委員會中主管教育，更在淡江大學長期擔任過學務長，相當重視性別平等。

韓辦發言人王淺秋今早回應事件指，相信很多男生都偷看過女生，女生也偷看過帥哥，這只

是成長的過程，沒有必要放大，韓國瑜只是比較喜歡開玩笑才講出來，請大家不要過度聯想。（

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