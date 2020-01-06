【聚焦數據】１２月財新中國服務業ＰＭＩ降至５２﹒５，遜預期

《經濟通通訊社６日專訊》中國１２月財新服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ錄得５２﹒

５，下降１個百分點，差過市場預期的５３﹒２，顯示服務業經營活動擴張步伐放緩。受兩大行

業ＰＭＩ回落拖累，財新中國綜合ＰＭＩ錄得５２﹒６，下降０﹒６個百分點。

財新中國服務業ＰＭＩ和綜合ＰＭＩ走勢與統計局ＰＭＩ一致。國家統計局公布的２０１９

年１２月服務業商務活動指數錄得５３，回落０﹒５個百分點；綜合ＰＭＩ回落０﹒３個百分點

至５３﹒４。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，２０１９年１２月，服務業和製造

業擴張速度均小幅減弱，但經濟總體上仍延續了企穩勢頭。企業信心指數仍處低位，預期修復仍

有難度，是製約經濟企穩的重要因素。近期中美達成第一階段貿易協議，將對企業信心修復有所

助益，２０２０年中國經濟有望「開門紅」，但全年來看，仍將受製於有限的終端需求。



＊１２月綜合新訂單總量繼續擴張＊



２０１９年１２月服務業新訂單指數繼續溫和回升，創三個月新高。受訪服務業企業反映，

新訂單增加受益於客戶增加、產品創新以及促銷活動。製造業新訂單指數則有所回落。綜合來看

，綜合新訂單總量繼續擴張，但增速降至四個月低點。兩大行業新出口訂單總量均僅有小幅增長

，增速放緩至三個月最低。

服務業就業指數在擴張區間小幅走弱，增速降至２０１９年８月以來最低。為控製成本、提

升效益，許多企業用工相對審慎。製造業用工數量則沒有變化。綜合來看，兩大行業整體用工僅

有小幅增長。服務業投入價格指數進一步回落，價格漲幅為九個月以來最低。製造業投入成本雖

然小幅上升，但漲幅遠低於歷史水平。

在投入成本漲幅回落的同時，服務業收費價格終止了連續１４個月的上漲，出現下降，服務

業收費價格指數大幅下挫至收縮區間，為２０１７年９月以來最低。服務業樂觀度降至２００５

年末有數據以來的歷史次低點，製造業樂觀度則略有回升。企業表示，摩擦不確定性持續、經濟

增長低迷、人手短缺等因素可能影響２０２０年前景。（ｃａ）

