【ＦＯＣＵＳ】侵侵拍板奪命，美伊開戰仍微

【ＦＯＣＵＳ】小布殊、奧巴馬任內皆對其「動怒不動手」的伊朗二號人物－－革命衛隊精

銳聖城旅指揮官蘇萊馬尼（Ｓｏｌｅｉｍａｎｉ），上周五（３日）遭美軍以無人機實施「斬首

行動」；一周前本就因美軍空襲伊拉克而升溫的中東局勢再風雲突變，金價升至６年半高位，油

價同見三個半月高，沙特、杜拜、卡塔爾等一眾海灣國家金融市場劇震，標指亦錄一個月最大跌

幅。

伊朗、美國互放狠話之餘，零星報復和密密增兵陸續有來；不過，即使侵侵續以文攻武嚇逼

使伊朗重返核協議談判桌、伊朗則以其拿手的「非對稱戰爭能力」四處挑起小火頭，可以肯定的

是，「開戰華盛頓」還是「剷除德黑蘭」，均不符兩國核心利益。



＊避險資產黃金、日圓飆升＊



「斬首」蘇萊馬尼的決定，是侵侵在海湖莊園與幕僚召開秘密會議後做出。據五角大樓事後

發布的聲明，行動旨在保護美國人和美國國家利益，因蘇萊曼尼正積極策劃攻擊伊拉克地區的美

國外交官和服務人員。

身為僅次最高精神領袖哈梅尼的伊朗二號人物，６３歲的蘇萊馬尼是中東什葉派武裝中最具

象徵意義的將領，早在８０年代兩伊戰爭時即已開始指揮部隊。他長袖善舞，曾援助敘利亞總統

阿薩德政府軍，也在伊拉克協助民兵擊敗伊斯蘭國，並支持黎巴嫩真主黨等武裝組織；小布殊、

奧巴馬任內皆對其「動怒不動手」，如今遭侵侵拍板奪命，難怪梅內伊誓言「嚴厲報復」。

隨著伊朗、美國互相威脅已鎖定對方３５處、５２處目標，美國大使館所在的伊拉克首都巴

格達「綠區」連續兩天遭襲，美國增兵科威特……戰雲密布之下，避險資產黃金、日圓飆升，前

者於周一（６日）亞洲時段高見１５８８美元的六年半高位，後者兌美元升穿１０８，油價亦漲

逾３％至三個半月高位；沙特、杜拜、卡塔爾等一眾海灣國家金融市場劇震，沙特阿美股價跌至

上市後新低。



＊德黑蘭利牽制沙特以色列＊



中東局勢恐因蘇萊馬尼一死激起千層浪，侵侵的連任勁敵、民主黨拜登就形容，特朗普此舉

猶如「將炸藥扔進了火藥盒」。事件發酵效應漸顯，伊朗周日（５日）就宣布不再限制用於濃縮

鈾的離心機數量，相當於放棄２０１５年伊核協議；盟友伊拉克議會則通過無約束協議，呼籲看

守政府終止美軍在伊拉克領土駐軍的雙邊協議。

不過，即使伊朗可以其拿手的「非對稱戰爭能力」四處挑起小火頭，例如通過民兵組織打擊

美國在伊拉克、敘利亞和黎巴嫩等地的利益；襲擊以色列、沙特；在霍爾木茲海峽「搞事」等，

但對年屆八旬的哈梅尼而言，當地一個多月前才爆發因不滿燃料價格暴漲的大規模示威，倘與美

國全面開戰，會否被政敵或分裂勢力乘虛而入，不得不再三思量。

對美國來說，一個有伊朗雄踞的中東，無疑能令從沙特到以色列等一眾續以美國馬首是瞻；

而參議院民主黨領袖舒默則警告，如總統未來有計劃對伊朗進行長期性大幅增兵或臥底行動，將

需要取得國會的批准。

加上中國勢亦不希望伊朗這個「一帶一路」重要節點和原油供應國捲入戰火，未來的中東或

驚嚇有餘，底線猶在。

