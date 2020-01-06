【台灣選戰】藍綠對打「避戰」「主權」牌，千八萬選民周六定總統

《經濟通通訊社記者俞瑾６日報道》２０２０年台灣總統大選倒數第５日。時隔４年，藍（

國民黨）綠（民進黨）會否再次反轉，「發大財」能夠勝過「芒果乾（亡國感諧音）」，不到最

後一刻，可謂勝負難料。

今次第１５屆總統選舉，被各方稱作「關鍵戰役」－－一邊是２０１９年初，國家主席習近

平首提探索「一國兩制」台灣方案；另一邊是２０１９年底，美國總統特朗普簽署《國防授權法

》，提及美國支持強化台灣軍隊戰備能力等。未來４年，台灣是藍營是綠營主政，勢將左右大陸

對台政策是和風緩送還是風高浪急，並成為中美大國角力的關鍵變量。



＊封關民調顯民進黨穩贏國民黨＊



第１５屆台灣總統、副總統選舉（同時並有第十屆立法委員選舉），將於本周六（１１日）

舉行，約１８００萬合資格選民將決定時隔４年之後，台灣會否再次上演藍綠大反轉。

今次共有三對競選組合角逐總統、副總統大位，分別是：１號，六度參選皆鎩羽而歸的親民

黨主席宋楚瑜（副手余湘）；２號，現任高雄市長、國民黨籍韓國瑜（副手張善政）；３號，競

逐連任的民進黨籍蔡英文（副手賴清德）。

２０１６年，蔡英文以歷屆第二高５６﹒１２％得票率（僅次２００８年馬英九的

５８﹒４５％），成為台灣第一位女總統。今次距離選舉尚餘不足一周，多項封關民調皆顯示，

「蔡賴配」將穩贏「韓張配」、「宋余配」；倘若結果真的如此，台灣會否如韓國瑜顧問團所稱

面臨「火山爆發」的前景，要先從蔡英文的政綱說起。



＊蔡英文：絕對不接受一國兩制＊



對比４年前的競選口號「點亮台灣（Ｌｉｇｈｔ ｕｐ Ｔａｉｗａｎ）」，蔡英文今年的

競選口號「台灣要贏（Ｌｅｔ’ｓ Ｗｉｎ）」，較勁大陸意味猶甚於當年踢走馬英九政府；同

樣，２０１６年５月２０日就職演說中「１９９２年兩岸兩會……達成若干的共同認知與諒解，

我尊重這個歷史事實」的說法，亦變作最新辯論會上的「中國利用『九二共識』正在掏空中華民

國」以及「絕對不接受『一國兩制』」。

早前與蔡英文黨內競逐候選提名飲恨的前行政院長賴清德，最終摒棄前嫌與她攜手組成「蔡

賴配」，被指正正是民進黨以賴氏的「務實台獨工作者」身分箍緊「深綠獨派」鐵票。相比之下

，她的兩個競爭對手，韓國瑜主張堅持一中各表的九二共識、努力恢復兩岸互信及對話架構；宋

楚瑜主張兩岸「對等分治、和平對話」，強調務實面對未來，要懂得和對岸如何打交道。



＊《反滲透法》通過，箍深綠票＊



蔡英文今次大打「主權牌」，與習近平去年１月借《告台灣同胞書》發表４０周年講話首提

探索「一國兩制」台灣方案，以及香港去年６月爆發的反修例運動密不可分。她多次指，「台灣

最緊迫的挑戰來自於中國（大陸）不斷擴張的野心」，「我們地區的形勢愈來愈複雜，台灣的主

權 其自由、民主的生活方式 正面臨被剝奪和削弱的威脅。」

她於最新元旦新年講話中重申，台灣不會接受「一國兩制」，指全世界都看到香港「一國兩

制」信用破產；強調「人民關心的是總統會不會遇到中國，膝蓋就挺不住」，明言不會向大陸屈

服跪低。

而就在上月３０日，台灣立法院三讀通過《反滲透法》，明確任何人不得接受滲透來源指示

、委託或資助，捐贈政治獻金、違法從事競選活動，也不得就涉國安、機密的國防、外交、兩岸

事務進行遊說，違者最高可處５年以下有期徒刑。有分析就指，此舉是企圖箍緊深綠、爭取青年

選票，同時塑造兩岸對立、區隔的敵我之分。



＊藍營警告蔡連任或致地動山搖＊



對此，國民黨籍的韓國瑜就指摘民進黨欺騙台獨分子、欺騙香港人、欺騙共產黨、欺騙台灣

人，強調能「避戰」才是最高明的中華民國總統。韓的競選智囊之一、國安會前秘書長蘇起更公

開指，倘若蔡英文連任，大陸絕不會接受「馬照跑、舞照跳」，兩岸關係冰河地動山?、崩壞的

可能性或往六七成提升。

而親民黨籍的宋楚瑜則抨擊民進黨強勢通過《反滲透法》是選舉操作、激化對立，讓「芒果

乾」持續發酵；斥責這種復辟行為是對人權的殘害，讓台灣民主倒退，令人人自危，生活在恐懼

中。

面對韓、宋的夾擊，台灣多項封關民調（依照中選會規定，選前十日（２０２０年１月１日

０時起）禁止發布民意調查結果）卻顯示，蔡英文的支持度仍是一騎絕塵－－親綠的台灣民意基

金會民調顯示，蔡賴配、韓張配、宋余配支持度分別為５２﹒５％、２１﹒９％、９﹒５％；即

使是親藍的ＴＶＢＳ民調，蔡賴配支持度仍以４５％領先韓張配的２９％及宋余配的１３％。



＊鹿死誰手視乎投票率及首投族＊



此是否與韓國瑜公開呼籲支持者以「亂答」來混淆民調視聽有關，周六到底鹿死誰手或還要

看投票率及首投族。

以２０１６年總統大選為例，投票率６６﹒２％錄史上最低，惟年輕人投票率高達

７４﹒５％，傳統泛藍支持者有１９﹒４％未投票，最終蔡英文以拋離國民黨籍對手朱立倫逾

３０８萬票勝出。

據中選會統計，２０２０年大選首投族高達１１８萬人，２０到３５歲選民接近５００萬人

，佔比整體選民的逾四分一。蔡英文的「台灣要贏」、韓國瑜的「台灣安全，人民有錢」、宋楚

瑜的「藍綠推兩邊，人民擺中間」，誰將贏得他們的心？拭目以待。

另據美國國會上月通過的２０２０年《國防授權法》法案，美國國家情報總監須在台灣大選

後４５天內，就中國干預或破壞台灣選舉的行動提交報告；大選結果將一定程度上反映台灣選民

對台灣與美國關係的看法。美國在台協會前理事主席卜睿哲預期，若蔡英文連任，其將持續企圖

在美中之間維持平衡；若韓國瑜當選，則韓需向美方保證，將務實看待中國對台灣構成的挑戰，

以及美國對台灣安全及繁榮的持續重要作用。

