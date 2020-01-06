【台灣選戰】表列蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜三位候選人政見

《經濟通通訊社記者俞瑾６日報道》從台灣首位女總統蔡英文，到號稱「百年一遇政治奇才

」的韓國瑜，再到六度出徵的台灣省首任省長宋楚瑜，三雄逐鹿，競爭異常激烈。表列三人政見

一覽：



經濟政策 兩岸政策

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蔡英文 大南方，大發展：引導產業佈局投資中 捍衛中華民國主權，須重２３００萬

（民進黨） 南部帶動區域均衡發展；加強提升現有 台灣人對自由、民主的堅持

農業及觀光休閒產業



數位國家、創新經濟：落實萬億投資， 必須以和平對等的方式來處理雙方之

建構台灣成為亞洲高階製造及研發中心 間的歧異



打造台灣為亞洲綠能發展中心， 必須是政府或政府所授權的公權力機

２０２５年綠能佔比達２０％ 構，坐下來談，任何沒有經過人民授

權、監督的政治協商，都不能稱作是

完成《最低工資法》立法，鼓勵生育 民主協商

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韓國瑜 成立１０萬億「中華民國主權基金」 消除兩岸和平穩定威脅，恢復互信，

（國民黨） 重建「兩岸對話架構」，確保台灣永

資助大學生、研究生海外遊學一年 續安全，開創兩岸國際共存共榮空間



調動駐外使館、辦事處帶頭衝訂單 優先處理民生相關議題，庶民均享兩

岸和平紅利，落實「人民有錢」



成立自有經濟發展特區，前店後廠 暢旺台灣經濟、優化兩岸產業合作

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宋楚瑜 厚植台灣經濟，制定專法支援台商 主張對等分治、兩岸對話、和平發展

（親民黨） 建立海外產業聚落 ，在中國大陸還未完全實現自由民主

法治前，台灣絕對主張維持現狀



推動國民義務教育向下延伸３年



重新檢討軍公教年改，設立青年及

銀髮社會住宅，推動自主安樂死立法

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（ｊｙ）

