【台灣選戰】陸客銳減、香蕉滯銷，惟台灣仍擁「殺手鐧」

《經濟通通訊社記者俞瑾６日報道》「蔡賴配」、「韓張配」、「宋余配」三雄逐鹿

２０２０年台灣總統大位，除了就「九二共識」、「一國兩制」展開攻防，更於與大陸的經濟關

係及台灣本地的能源政策猛烈交火。

於電視政見會上，國民黨籍總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜分別以「高雄市遊

覽車公會１２８輛旅遊巴只剩１輛」、「台灣蕉農種的香蕉賣不出去只能餵豬」，來指摘民進黨

主政拖累台灣民生；而台灣觀光局的數據亦顯示，去年１１月訪台陸客人數錄５３﹒４％的

２００３年以來同比最大降幅。



＊對大陸出口佔比高達４３％＊



不過，強調「不能以主權交換短期經濟利益」的蔡英文就大曬執政三年半以來的政績，包括

ＧＤＰ由接手執政時的連續３季負增長轉為連續１４季正增長，並於去年第三季錄２﹒９９％，

超越（升幅）美日韓；每月基本工資較２０１７年漲近２０％；去年首三季上市公司稅前淨利

１﹒４萬億新台幣，錄史上第三高等。

面對韓國瑜指摘台灣遭邊緣化，既無法加入ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴關係協定）又不能

加入ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定），她就指，台灣尋求加入ＣＰＴＰＰ的努力從來

沒有停止過，且有機會參加ＣＰＴＰＰ第二輪談判；而即使沒有參與這些區域經濟整合，台灣對

ＲＣＥＰ、ＣＰＴＰＰ國家的出口分別有七成、八成以上都是免關稅。

事實上，對大陸出口佔台灣總出口比例高達４３﹒２％（截至１１月），當月對大陸、香港

出口值達１２３﹒５億美元；換言之，大陸市場對台灣而言舉足輕重。蔡英文似無懼大陸砍單，

皆因其擁有兩大全球代工龍頭－－技術、市值皆超越英特爾的台積電，以及據報佔據華為採購額

逾一成的鴻海集團。



＊非核家園 ＶＳ 重啟核四＊



蔡英文、韓國瑜除了就「全力突圍」和「不能放棄大陸市場」激辯，能源政策亦是兩人攻防

焦點之一。２０１６年即以「２０２５非核家園」作為競選政綱的蔡英文，今次再將全力發展綠

能產業、讓台灣成為亞洲綠色產業的領頭羊作為自己的「六個目標」之一。

目前，台灣共有兩座核電廠（新北市核二、屏東縣核三）運轉發電中，而位於新北市的核一

及核四，前者已於２０１８年１２月役滿停機，後者自１９９９年動工至今一直因安全爭議未有

啟動運轉。據台灣電力公司數據，燃煤、燃氣、核能、再生能源２０１８年發購電量佔比分別是

３８﹒８％、３８﹒６％、１１﹒４％、４﹒９％。

蔡英文反核，源自民進黨黨綱主張「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉

現有核電廠」；她在政見會上質疑韓國瑜重啟核四的政策是「用命發電」，並指自己上任三年來

，太陽光電裝置量是馬英九政府的三倍、首座離岸風電示範風場已完工商轉。

韓國瑜則主張到２０３５年清潔電力（包括核電、再生能源）、火力發電的佔比各為一半，

並在安全前提下重啟核四。他指摘蔡政府能源政策完全走偏，花２萬億新台幣建設風力發電，但

台灣夏天最缺電的時候，就是風力最小的時候，將導致台灣人被熱死、被煤炭熏死或被政策直接

氣死。

