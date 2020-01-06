【台灣選戰】蔡英文、韓國瑜「互嗆」金句連連

《經濟通通訊社記者俞瑾６日報道》被《經濟學人》智庫（ＥＩＵ）評為亞洲排名第三民主

地區的台灣，自１９９６年即開始直選總統，並自２００４年起例行舉行總統參選人選前電視辯

論或政見會。

今次第１５屆總統選舉共舉行３場電視政見會及１場電視辯論會，兩大勁敵蔡英文、韓國瑜

「互嗆」金句連連。



＊世界忘記了台灣？＊



韓國瑜：希望大家睜亮眼睛，了解台灣的處境，周邊國家沒人看得起台灣，世界開始忘記台

灣，台灣也開始忘記世界……我們變成國際經濟的孤兒。

蔡英文：與其說世界忘記台灣，倒不如說韓國瑜先生已經忘記了世界……可能韓國瑜先生比

較少出國，或是比較不注意國際間的這些情勢，跟國際友人對我們的評價，大概是他只是出入中

國比較多一點。



＊新潮流架空總統？＊



韓國瑜：台灣這三年半這麼亂，就是因為總統被架空，總統被誰架空？被新潮流（注：民進

黨派系之一，因黨外運動雜誌《新潮流雜誌》而得名）架空……新潮流吃台灣人的肉、喝台灣人

的血、貪台灣人的錢……白天總統蔡英文、晚上總統邱義仁（注：民進黨創黨人物之一）。

蔡英文：韓國瑜用虛幻、武俠小說式的方式描述民進黨，我看這就是外行人看門道。除了罵

我，從韓國瑜口中既聽不到政見、也聽不到具體可行的方法。



＊苦茫翻亂如何解？＊



韓國瑜：２０１６年蔡英文第一年當總統，２３００萬人選了一個字代表那年心聲，是辛苦

的「苦」；第二年代表字是茫然的「茫」；第三年台灣人民選了翻轉的「翻」；第四年台灣人選

了亂七八糟的「亂」當心聲，「苦茫翻亂」然後妳告訴大家妳執政非常好、亞洲四小龍老大，拜

託蔡總統扎扎實實執政，讓人民感動化為行動讓人民投票，不要再欺騙！

蔡英文：２０１６年的「苦」，是因國民黨執政末期的政府失能；２０１７年的「茫」因國

際情勢的轉變，台灣也在進行很多改革；２０１８年的「翻」是因為開始翻轉整個情勢；２０１

９年的「亂」，就是一個背棄了承諾的市長跑出來選總統，而且言論引起社會很多的爭論。



＊貪汙不配三頓飯？＊



韓國瑜：韓國瑜當上總統，我一定立刻成立特偵組……我要拜託特偵組在我下台之後，要對

我像Ｘ光嚴密檢查！我也呼籲全國典獄長、管監獄的，韓國瑜如果貪汙被抓到監獄，你一天給我

一頓飯就好，我沒有資格吃三頓飯。

蔡英文：韓市長，我們在選總統，你講的事情都要有根據，你說我們貪污，貪污在哪裏？案

件在哪裏？你沒有根據……因為馬王政爭的案子裏面，特偵組就是被馬總統用來作為鬥爭的工具

。它很容易成為總統清算政敵的手段，這就是為甚麼我們要廢特偵組。



＊３０多歲買土地？＊



蔡英文：陳菊市長在高雄１２年舉債是１０３７億，不是（韓國瑜說的）３０００億，但這

不能怪他，因為他連借人６００萬都說不清楚，難怪不懂債務。

韓國瑜：我們夫妻去買房子貸款，最後付不起，忍痛殺出，拜託蔡英文總統，妳３０多歲是

買土地，我韓國瑜有說過嗎？妳買１０幾塊土地，若干年後妳全部賣了，妳賺了１億８千萬我有

說過嗎？



＊港人到高雄罷韓？＊



蔡英文：今天是韓國瑜就職高雄市長一周年，但上周有數十萬人上街罷韓，創下台灣有史以

來的紀錄……韓國瑜說不要在乎冷冰冰的民調，要在乎熱呼呼的民心，這數十萬人上街頭，不就

是熱呼呼的民心嗎？

韓國瑜：如果一開始就確定是「反韓」大遊行，我沒有話說……但這是「罷韓」大遊行，為

什麼這麼多外國人在裡面？甚至還有香港人到高雄「罷韓」？這麼多外縣市的人到高雄罷免高雄

市長？民進黨在裡面扮演甚麼角色？為甚麼不是高雄市民才能罷免？（ｊｙ）

