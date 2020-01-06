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即市新聞

06/01/2020 10:52

《融天納地－溫天納》２０２０年投資留意估值及行業因素

　　《融天納地》展望２０２０年，國際投資市場依然多變，儘管中東地緣政治因素衝擊市場，
但新興市場或有機會成為資產配置的新方向。由於內地經濟仍有相對較高的韌性，投資機會將圍
繞著內地概念。撇開突發地緣政治因素，在流動性政策推動下，全球經濟有望於２０２０年回穩
。中美貿易發展明朗化將有可能推動環球貿易及商業投資回升，主要經濟體降息讓借貸成本降低
的裨益亦將會浮現。綜合考慮央行利率、債券孳息率及美元走勢等因素，整體貨幣環境為近十年
來最寬鬆，這使家庭及企業更容易獲得借貸，並促進環球金融體系的資金流動。
　
　　在２０２０年，投資者在內地市場選擇股票時，需要重點考慮價格與表現因素問題。在眾多
行業如銀行、保險、汽車和汽車零部件、航空、證券公司、高速公路、港口、公用事業、能源等
一些行業中，一些基本面不差、競爭地位穩固、估值低廉甚至極度低廉的公司，均可以加強關注

　
　　在成熟市場「資產荒」下，環球資產部署難度加大，新興市場有望成為資產配置的重要方向
。過去幾年，新興市場經濟基本面整體跑輸發達市場，而這一趨勢未來幾年有望逐步扭轉。內地
經濟有望引領新興市場先於發達市場企穩，Ａ股、港股等背靠內地的優質資產性價比更加凸顯。
　
　　不過，有朋友認為全球經濟形勢不容樂觀，主要領先指標仍不見起色，全球貿易更自危機以
來首次量價齊縮。為對沖下滑經濟，全球寬鬆趨勢明確，聯儲局、歐洲央行更已相繼重啟擴表。
對於美國來說，貨幣寬鬆已在短期內延緩了經濟回落的速度。但從中長期來看，部分保守觀點認
為，貨幣寬鬆仍難阻擋美國經濟下滑走勢。
　
　　始終，在全球經濟增長速度下滑的背景下，內地經濟仍有相對較高的韌性。得益於大力推動
對外開放和國企改革，內地經濟增長速度領先於全球主要經濟體。雖然內地經濟具有下行壓力，
但逆周期政策力度的加大和減稅降費的持續實施將緩解短期壓力。長期發展則需要通過對外加大
開放、對內加快改革的方式實現，從而提振資本市場的活力。
　
　　２０２０年，新《證券法》將正式施行，內地宏觀政策定調偏暖，中美第一階段貿易協議文
本達成一致，元旦，人行宣布全面降準０﹒５個百分點，人行全面降準釋放長期資金人民幣
８０００億元，這次降準是前期一系列降低實體經濟融資成本政策措施的延續，同時傳達出的寬
鬆政策態度，將為實體經濟增長和Ａ股估值抬升提供有力支援。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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