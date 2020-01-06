《匯市一周－徐惠芳》地緣政治令商品價格上揚，觀望本周經濟數據

《匯市一周》受中東地緣局勢升溫，市場風險偏好下降。美元回升，其他主要貨幣調整。投

資者觀望本周公布的經濟數據，包括周二（７日）歐元區１２月核心消費者物價指數年率初值及

美國１２月ＩＳＭ非製造業指數，周五（１０日）美國１２月非農就業人數變化和美國１２月失

業率等。



＊美空襲油價急升逾４％＊



由於美國對巴格達作出空襲，避險情緒升溫，資金湧入避險資產。紐約期油價格創３個月以

來新高，一度高見６４﹒７３，逾４％升幅。金價亦一度高見１５８７美元，創最近３個月的新

高。



上周五（３日），美國公布１２月Ｍａｒｋｉｔ和ＩＳＭ製造業ＰＭＩ，均較１１月放緩，

ＩＳＭ製造業ＰＭＩ跌幅擴大，報４７﹒２，較上月４８﹒１低，令市場失望，限制美元升幅。

自去年１０月和１１月，美國ＩＳＭ製造業ＰＭＩ上升，１２月再次出現下跌。其中ＩＳＭ分項

數據顯示，１２月ＩＳＭ就業指數放緩，由上月４６﹒６，跌至４５﹒１。美匯指數反彈至

９６﹒８４水平，趨勢整固，上方阻力９７﹒３５、下方支持９６﹒３０。



日本１２月日經製造業採購經理人指數終值為４８﹒４，前值４８﹒８。日本去年製造業經

濟經歷了三年多來最差表現，進入２０２０年，商品市場受到的衝擊最大，導致了商品生產大幅

度下滑，需求疲軟仍是最大問題；若與１２月服務業ＰＭＩ初值一起考慮，第四季度經濟收縮的

可能性很大。美元兌日圓下挫至１０８﹒００水平，趨勢往下，上方阻力１０８﹒５５、

１０９﹒１０。



＊澳火災修復支出料續增＊



澳洲總理莫里森表示，未來兩年將撥款２０億澳元用於火災修復，目前就山火對經濟的全面

影響下判斷還太早。澳洲財政部長弗萊登伯格預期，截至６月的２０１９╱２０２０年火災修復

支出將為５億澳元；２０２０╱２０２１年支出將為１０億澳元；２０２１╱２０２２年支出將

為５億澳元，有必要將繼續增加。澳元回軟至０﹒６９３５，收市在０﹒６９５０的１０天線以

上，才能維持往上趨勢，下方支持０﹒６８９０、０﹒６８４５。



加元為２０１９年最強勢的主要貨幣，美元兌加元在２０１９年共升５％。商品價格回升，

利好加元走勢。加拿大自上次議息會議後，就業數據疲弱，１２月的ＧＤＰ增長更出現負數，加

強市場對加央行在２０２０減息的立場。美元兌加元在１﹒２９８０水平整固，在保歷加通道的

下方爭持，預期美元兌加元持續整固，上方阻力１﹒３０５０，下方支持１﹒２９２５。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

