《金石為開－黃威》中東局勢一觸即燃，黃金強勢突破

《金石為開》中美第一階段貿易協定臨近簽訂，樂觀情緒推動股市繼續上行。不過上周五

（３日）美國在伊拉克巴格達機場發動的空襲引爆了中東局勢，伊朗軍方重要領導人喪生，美伊

緊張關係加劇。同時，美國１２月ＩＳＭ製造業指數降至十年最低，也令市場情緒出現反轉。美

債收益率全線回落，黃金大幅飆升，全周累計上漲３﹒７％。



美國總統特朗普早前聲稱，他將在１月１５日與中方簽署第一階段貿易協定，並承諾將於稍

後前往北京，就第二階段協定展開談判。雖然北京尚未對簽署時間做出證實，不過市場情緒仍然

因此高漲。投資者認為中美貿易關係的緩和將促進全球經濟增長的前景，尤其有利於美國以外的

國家及地區。美股繼續攀升，再度刷新歷史高點，不過美元因此承壓，令黃金仍得以維持上行勢

頭。



＊美軍空襲中東局勢趨緊張＊



上周五特朗普突然向市場丟出炸彈，美國在伊拉克巴格達機場發動了一場空襲，伊朗精英部

隊聖城軍指揮官蘇萊曼尼和伊拉克民兵組織頭目均在空襲中喪生。伊朗最高領袖哈梅內伊誓言對

蘇萊曼尼的死進行嚴厲報復，國內反美情緒爆發。伊朗伊斯蘭革命衛隊一名指揮官發出警告，稱

美國在中東的３５個目標都在伊朗的射程之內。而特朗普則在推特上威脅稱，如果遭到報復，美

軍將打擊伊朗５２處重要目標。美國駐伊拉克大使館遇襲後，中東局勢就已變得持續緊張，此次

美軍空襲後，無疑將加劇雙方衝突，國際油價及金價均因此大幅攀升。上周五美股回吐，但目前

尚未出現顯著下挫，投資者需密切留意市況發展。



另一方面，美國１２月ＩＳＭ製造業指數下滑至４７﹒２，遠遜於市場預期的４９﹒０，創

下１０年低點，美債收益率全線下挫，同樣支撐了黃金表現。美國１２月份經濟資料好壞參半，

令投資者對不斷走高的股市頗感不安。本周將公布美國１２月非農增長，若數據不佳，有可能加

速股市修正，促使資金流入金市。



＊黃金ＲＳＩ逞嚴重超買＊



走勢上看，金價突破１４８０美元關口後連續攀升，緊貼保歷加通道上軌運行，表現極為強

勢。去年９月高點１５５７美元被突破後將確認新升浪，預計這一浪高度將於２０１８年８月至

２０１９年２月的升浪相近，高點約為１６３０美元。因此建議投資者中線逢低做多。惟日線

ＲＳＩ已經攀升至８０之上，屬嚴重超買，短線黃金可能將面臨一定的回檔壓力，因此建議投資

者繼續持有多倉的同時設置移動止損。《六福金融分析師 黃威》

