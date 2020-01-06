《陶冬天下－陶冬》新年啟動增槓桿，債市摸索加風險

《陶冬天下》在２０２０年第一個星期，短短的兩個交易日中發生了三件事情。中國人民銀

行全面降低準備金率５０點，燃起了市場對中國需求和全球增長的期望，全世界的股市迎來開門

紅。美股再創歷史新高，債市同樣牛，十年期國債利率下滑近１３點。日產－雷諾前ＣＥＯ以好

萊塢才能想像出來的情節，擺脫日本政府的軟禁，各國股民一同吃瓜。美軍通過空中精準打擊，

在伊拉克擊斃伊朗最有影響力的將軍，伊朗爆發反美浪潮，中東局勢不穩，油價飆升，黃金暴走

。除此之外，美國聯儲發布了１２月會議紀要，顯示貨幣政策決策者認為經濟和就業市場前景良

好，通貨膨脹可控，利率政策在可預見的未來無需變更，加上製造業指數不理想，美債收益曲線

全線回落。



筆者認為，在２０２０年的資產配置，應該以增槓桿起勢。美國經濟目前的形勢很旺，貨幣

政策又暫時沒有收緊之虞。歐洲與中國經濟均面臨內生增長動力不足的問題，但是貨幣當局先後

啟動了擴張性刺激政策，日本則進入東京奧運會本年，今年上半年應該可以見到全球增長回升。

更重要的是貨幣環境極度寬鬆，歐中日央行在放水，美國聯儲停止降息卻重新擴張資產負債表，

流動性因素利好。全球的固定收益資產收益率極度低下，一方面令金融機構加倍槓桿投資債市，

另一方面擠壓更多資金進入股市等風險資產市場以尋求收益回報。而監管機構則再次擔當起央媽

的角色，為槓桿炒作保駕護航。聯儲２０１８年底在利率政策上的１８０度轉向和現在對

ｒｅｐｏ市場的持續注資，是貨幣當局再度奉行ｃｅｎｔｒａｌ ｂａｎｋ ｐｕｔ的最好寫照

。筆者所在瑞信對全球股市全面看好，並認為中國股的機會大過美國股。同時必須明白，這次股

市上揚的主要動力來自增槓桿，屬於流動性驅動，其過程難免動盪顛簸。



馬里奧－德拉吉於２０１９年１０月離開了央行舞台，留下重重的的ＱＥ遺產，他的

ｗｈａｔｅｖｅｒ ｉｔ ｔａｋｅｓ是過去十年央行極度寬鬆政策的歷史性標誌。他與伯南克

、黑田聯手打造出一個流動性氾濫的時代，固定收益市場出現了前所未見的持續牛市。這個牛市

和德拉吉一起遠去了。歐洲與日本的政府債券利率全面淪陷，美國之外的政府債券利率一度曾經

有七成為負利率。利率下降接近極限，儲蓄者利益遭到蠶食，金融機構利潤空間被擠壓，槓桿炒

作成為風氣。儘管近月政府債利率有所回升，但是仍處在極度低迷的水平，不僅與歷史中值相距

甚遠，從估值和風險角度看也有問題。政府債作為一大資產種類（對於金融機構可能是主要資產

種類），是不是值得在投資組合中仍然佔有巨大的權重？負利率下政府債的投資風險如何評估？

這些已經在長期投資基金和監管當局中被熱烈討論著。從今年初的投資組合變化看，股票和高收

益公司債更受到投資組合的青睞，這也意味著增加風險權重。



本周有三大看點：１）美伊關係與中東局勢；２）中美階段性協議的細節與簽署時間；３）

美國就業數據，預計非農就業１２月增加１５５Ｋ，失業率維持在３﹒５％。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

