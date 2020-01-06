《缸邊隨筆－張嘉碩》降準的股與經

《缸邊隨筆》中國央行宣布降準，但恆指於上周五（３日）抽高後卻跌收，是降準無效？還

是甚麼？筆者認為不是無效，因此今次就談些「甚麼」。



第一：歷次降準對股市有甚麼影響？

２０１４年以來，央行共進行了１１次降準（包括定向降準）。降準之後的３０天，股市只

有兩次下跌，其餘均上漲。漲幅最大的一次是２０１５年２月，上證綜指上漲達１６％。

２０１９年１月４日宣布降準後，上證指數１、３、６個月內的漲幅分別為５﹒５％、

２９％和１６﹒６％，表現好於前幾次降準。２０１９年９月６日降準後，大盤短線衝高後出現

回落，隨後３個多月內維持震盪格局。

所以降準有效否，不是看一朝，還要看很多朝。



第二：今次降準有甚麼不同之處？

２０１８年１月４日央行降準１％，今次央行降準只得０﹒５％，力度是否不足？表面看，

力度是不足，但後著有甚麼？還要待擺出個陣勢來，一般估計，後著不少，但先要了解一下，中

國的利率機制是怎麼樣的。



＊甚麼是存款準備金率＊



存款準備金是指金融機構為保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的資金，由金融機構繳

存於其開立在央行的帳戶。存款準備金包括法定存款準備金和超額存款準備金。

中國法定存款準備金需按照央行規定的比例繳存，這個比例就是存款準備金率。



在１９９９年１１月，中國的存款準備金率是低至６％，在２０１１年１１月是高至

２１﹒５％，其間之所以有變化，是人行（或所有央行）會透過調整這個率，來控制銀行的借貸

量，存款準備金率是６％時，即銀行收了１００元存款，有６元是不可貸出；存款準備金率是２

１﹒５％時，即銀行收了１００元存款後，有２１﹒５元是不可貸出，可見存款準備金率愈高，

銀行的可貸款額就愈低，今次降準０﹒５％，可以釋放的８０００億資金予銀行去作借貸，除此

之外人行還有其他措施去調節利率。



今時人行政策利率實際上由一系列利率體系構成，其中７天逆回購利率作為短期政策利率，

在引導貨幣市場中已經發揮了重要作用；ＭＬＦ利率屬於中期政策利率，在引導中長期貸款利率

水平中將發揮重要作用。

從內部來看，提升資本回報率需要降低實際利率水平；從外部來看，中美貿易雖短期改善，

但不確定仍存，以及全球經濟的走弱，疊加多個央行的降息的背景下，中國有必要下調政策利率

；從貨幣政策框架的調整來看，也需要通過下調政策利率的方式來收窄利率走廊，以更好的實現

利率的調控。

此外，ＬＰＲ的實質下降也需要央行下調ＭＬＦ的方式來予以引導。當前對貨幣寬鬆主要約

束並不在於豬肉價格引導下ＣＰＩ通脹的高企，而在於房地產，２０１５年以來中國房價在全球

漲幅最大，房地產泡沫明顯，這也是當前貨幣政策相對不那麼鬆的主要原因。



總體來看，當前貨幣邊際寬鬆方向是確定的，節奏或幅度將是漸進的，２０２０年上半年除

進一步降準外，預計還要降息。

此次全面降準將釋放長期資金８０００多億元。央行有關負責人表示，此次降準有效增加金

融機構支持實體經濟的穩定資金來源，降低金融機構支持實體經濟的資金成本，直接支持實體經

濟。此次降準保持流動性合理充裕，有利於實現貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應

，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境，並且用市場化改革辦法疏通貨幣

政策傳導，有利於激發市場主體活力，進一步發揮市場在資源配置中的決定性作用，支持實體經

濟發展。



＊全面降準兩考量＊



方正證券首席經濟學家顏色對《證券時報》記者表示，實施全面降準主要有兩方面考量：

一是提供充裕的流動性。去年１月，央行也實施過降準，且開展了定向中期借貸便利

（ＴＭＬＦ）操作；相較之下，今年１月份地方債可能會加量發行，其中，估計專項債發行規模

會達到三、四千億，再加上１月是傳統的繳稅大月，春節資金需求高峰來臨等，這都需要央行提

供充裕的流動性作支？。

二是進一步降低小微企業融資成本。在前不久召開的國常會明確提出，２０２０年要實現普

惠小微貸款綜合融資成本再降０﹒５個百分點。為確保實體經濟總融資成本下降，需要通過降準

的方式向銀行釋放長期資金，降低銀行負債端成本。



央行有關負責人也表示，此次降準增加了金融機構的資金來源，各類銀行都要積極運用降準

資金加大對小微、民營企業的支持力度。在此次全面降準中，僅在省級行政區域內經營的城市商

業銀行、服務縣域的農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社和村鎮銀行等中小銀行獲得

長期資金１２００多億元，有利於增強立足當地、回歸本源的中小銀行服務小微、民營企業的資

金實力。同時，此次降準降低銀行資金成本每年約１５０億元，通過銀行傳導可降低社會融資實

際成本，特別是降低小微、民營企業融資成本。

釋放資金８，０００億，夠不夠錢去辦這麼多件事？答案是不夠的。



＊今年料再降準減息＊



華泰證券首席固收分析師張繼強認為，１月份流動性缺口超過２﹒５萬億元，央行此次全面

降準釋放資金規模８０００多億元，不能完全對沖資金缺口，預計央行還會採取逆回購等多種手

段進行補充。

今年貨幣政策預計將「靈活適度」，「量」充足，「價」微降。預計後續降準至少還有兩次

空間，ＭＬＦ利率有望下調２０至３０個基點。

在具體操作上，為推動社會融資成本下行，預計２０２０年ＭＬＦ利率將向下微調，央行可

能每季度下調一次ＭＬＦ利率，每次下降５個基點左右。同時，未來央行將不斷強化以ＭＬＦ為

中心的貨幣政策傳導機制，逐步將ＭＬＦ操作常態化和規範化，做到每月月中操作且只做１次，

從量的方面提供充足的流動性，並輔以逆回購等操作，保障投放量充足。



隨著全面降準落地，降息或許也不遠了。中信証券研究所副所長明明表示，央行前不久宣布

２０２０年３月起推動存量浮動貸款利率定價基準轉換，ＬＰＲ應用到存量貸款之時，就宜及早

推動ＬＰＲ掛勾的ＭＬＦ利率下調，以確保存量貸款「換錨」順利推進。預計ＭＬＦ利率最早有

望於今年１月或２月下調。



東方金城首席宏觀分析師王青認為，央行已進入降息周期，預計貨幣政策力度將顯著加大，

２０２０年降準或有２至３次，共計下調存款準備金率１﹒５至２個百分點；ＭＬＦ降息有望實

施４次，共計下調ＭＬＦ利率４０個基點。



對於銀行而言，分析人士認為，降準最大的利好在於可貸規模比例。據測算，準備金率下調

０﹒５％將為銀行帶來３７００億元的資金釋放，從貨幣乘數變化的角度計算，理論上將帶來１

﹒５萬億元左右的Ｍ２增加。地產行業，雖然影響同樣有限。半年內金融機構存款準備金率２次

下調，並不意味著對於地產開發商信貸控制的解禁，但流動性預期有所好轉，不排除部分剛需入

市的可能，至少成交量會有些許好轉，有利於緩解房企緊繃的資金鏈。另外，作為利息敏感品種

的保險股也會小幅受益。

要達到有１﹒５萬億元的Ｍ２增加量，就是要靠今年後續的減息，下調ＭＬＦ、ＬＰＲ等利

率等措施。

市場基本上在２０１９年１１月，已估到央行將會行連串的下調利率動作，所以在近３０日

的上海銀行同業拆息ＳＨＩＢＯＲ，已先下行，而近５日的人匯也下見６﹒９６附近。



＊不提總閘門意義重大＊



如果對上述的解說和數據，覺得枯燥，不明所以的話，就看這句：

貨幣政策四季度例會指出，要創新和完善宏觀調控，穩健的貨幣政策要靈活適度，運用多種

貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。這一表述在三季度則為「穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把

好貨幣供給總閘門。」

不提「閘門」一詞，強調貨幣政策要靈活適度，運用多種貨幣政策工具，這樣的調整透露了

哪些訊號？



民生銀行首席研究員溫彬表示，不提總閘門，主要是對當前金融形勢的一個判斷。閘門主要

是約束宏觀槓桿率過快上升，去年以來中國整體的宏觀槓桿率穩定，新的表述就不再提到閘門。

蘇寧金融研究院研究員陶金指出，不提「閘門」、流動性合理充裕以及靈活適度的貨幣政策，意

味著在進一步打通貨幣至信貸傳導渠道的基礎上，給予銀行體系和實體經濟更多的流動性，但必

須確保這些增量資金不在銀行體系滯留、不過度流向房地產。總體上看，２０２０年貨幣政策力

度和方向將會在大多數時間保持靈活適度的同時，一定程度偏向略寬鬆。

不提「總閘門」，對Ａ股後向意義重大。



在此次全面降準措施發布後，基建、房產等行業的未來走勢一如既往成為了市場關注的重點

。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進向《每日經濟新聞》記者分析稱，２０１９年提出穩定固

定資產投資，並明確出台下調基礎設施投資的資本金比例等措施。此次降準將釋放流動性，讓基

建行業獲得更多的資金，這使得該行業能在２０２０年有較好的發展。

此外，基礎設施等固定資產建設的擴大也會帶動一系列上下游產業，如上游的水泥、建材，

下游的電機、建材等。這些行業也有望迎來發展機會。



聯訊證券首席經濟學家、研究院院長李奇霖也分析稱，此次降準背後是為下半年留足政策調

整和盈餘空間的訴求，基建項目的融資需求會相對提升，需要央行投放中長期的流動性，對接地

方債和中長期信貸。



申萬宏源認為，降準同時利好科技成長和順周期，或使得春季行情的演繹更加順暢。具體方

向上，科技成長需精選個股，聚焦遊戲影視、消費電子、新能源汽車。順周期重點關注競爭格局

優化的機械設備和建築材料，以及低估值的銀行、房地產和建築裝飾。



＊港股Ａ股後向值得期待＊



因此縱然上周五（３日）港股與Ａ股均回落，但在中國貨幣供應再不提「總閘門」下，後向

還是值得期待的。《資深投資者 張嘉碩》

