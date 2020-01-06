【修例風暴】中大段崇智：最大挑戰是重建互信，冀如鳳凰浴火重生

《經濟通通訊社６日專訊》中文大學今日如期復課，校長段崇智向師生校友發公開信稱，新

學期如期展開，一切得來不易，除修繕基礎設施，眼前最大挑戰是重建大學成員、夥伴及不同持

分者之間的信任，他將親自領導多項跟進工作，又希望近月大學經歷的風雨會使大家更團結及堅

定，「如鳳凰般浴火重生」。

他表示，為了安全起見，大學出入仍然受管制，個別地點如二號橋和夏鼎基運動場會繼續關

閉，又說開學初期難免有不便，希望給予校園空間修復，校園所有測試結果顯示，有害化學物含

量遠低於風險水平。（ｃｌ）（ｚｚ）

