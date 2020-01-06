《經濟通通訊社６日專訊》茂宸集團（００２７３）公布，預期截至２０１９年１２月３１
日止年度錄得股東應佔綜合虧損，而２０１８年度則錄得溢利約９０１８萬元。
該集團指，業績轉盈為虧主因受香港社會動盪、中美貿易局勢緊張、全球經濟前景不明朗、
國家間貿易壁壘不斷增加及監管不確定因素而受到不利影響，經營業務表現下滑及全資擁有的一
隻權益類基金虧損所致。儘管２０１９年度可能錄得虧損，但整體財務狀況依然穩健。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
06/01/2020 08:04
【企業盈警】茂宸集團（００２７３）料全年轉盈為虧
《經濟通通訊社６日專訊》茂宸集團（００２７３）公布，預期截至２０１９年１２月３１
日止年度錄得股東應佔綜合虧損，而２０１８年度則錄得溢利約９０１８萬元。
該集團指，業績轉盈為虧主因受香港社會動盪、中美貿易局勢緊張、全球經濟前景不明朗、
國家間貿易壁壘不斷增加及監管不確定因素而受到不利影響，經營業務表現下滑及全資擁有的一
隻權益類基金虧損所致。儘管２０１９年度可能錄得虧損，但整體財務狀況依然穩健。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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