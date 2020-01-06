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06/01/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２８﹒４億人幣，買小米騰訊沽建行舜宇

　　《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股三大指數破頂，帶動亞洲股市暢旺，港股亦愈戰愈勇，
恆指周五（３日）高開近三百點，重磅股友邦（０１２９９）帶頭領漲，惟隨後國際消息傳出，
美國在伊拉克發動空襲行動，造成一名伊朗高級將領死亡，市場擔心美伊衝突升溫，恐引領新一
輪國際政治危機。港股倒頭急挫，近三百點升幅全數蒸發，最終恆指收報２８４５１，跌９２點
或０﹒３２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２８﹒３９億人幣減少近二成八。北水淨買入最多的個股依次
是小米（０１８１０）、騰訊（００７００）、工行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是建行
（００９３９）、舜宇（０２３８２）、融創（０１９１８）。
　　主板成交９７８﹒８７億元增加７﹒７％。其中港股通成交１５４億元，佔總成交
１５﹒７％。

＊北水投資分散，淨買入小米最多＊

　　小米與中國電信集團共同發起的５Ｇ聯合創新實驗室上周五（３日）正式揭牌成立，小米獲
北水力撐，淨買入３億元。惟小米全日挫２﹒８５％，報１０﹒９元。
　　中芯（００９８１）獲高盛唱好，予目標價１４﹒５元，北水同樣看好，淨買入１﹒５億元
。中芯軟０﹒４７％，報１２﹒６４元。
　　內地將發射顆５Ｇ通訊衛星，５Ｇ股之中北水最愛中興（００７６３），淨買入９８５７萬
元。中興全日急漲３﹒６９％，報２５﹒３元。
　　吉利（００１７５）獲中金升評至「跑贏大市」，同時亦獲北水看好，從中淨買入
９５２６萬元。吉利收報１５﹒７６元，升１﹒０３％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　３．０３　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　２．４６　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．７２　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　１．５１　
　　農業銀行（０１２８８）　　　　　　０．９９　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－１．１８　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－０．４１　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．２５　
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－０．２３　
　　比亞迪　（００２８５）　　　　　－０．２１　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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