《日入而息》美伊衝突油金急升，港元創兩年半高，港股跌２２５點

《今天重點》﹡中東局勢緊張，布油升破７０美元，金價創逾六年半高；美伊矛盾升級，華

外交部敦促美方不要濫用武力；外交部指伊朗未違反《不擴散核武器條約》

規定的義務

﹡駱惠寧稱到中聯辦任職是新挑戰，期盼香港能重回正軌

﹡本港１２月ＰＭＩ升至４２﹒１，第四季均值２１年半最低

﹡港匯早段見７﹒７７５８，創２０１７年４月以來最高

﹡港交所（００３８８）李小加稱未來十年要繼續辦好「三通」和「一擁」；

只有取得中國信任才可制勝，一國兩制是香港成功保證



《即日市況》﹡美伊衝突未減，港股跌２２５點收２８２２６點，成交９１６億元



《深滬股市》﹡滬指一路顛簸微跌收場，成交８０００億創九個月最高



《美元匯價》﹡英鎊初步支持１﹒３，可部署低位吸納；歐元最新報１﹒１２０２╱０５，

日圓最新報１０７﹒９９╱１０８﹒０２



《公司業績》﹡耀才證券（０１４２８）料首三季純利約３﹒１７億元



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）李小加稱未來十年要繼續辦好「三通」和「一擁」；

香港不會被邊緣化，仍是中國資本市場開放極重要一環

﹡ＷＡＣ（０８６１９）每手買賣單位由１萬股改２０００股

﹡中國恆泰（０２０１１）下周三董事會考慮派特別息

﹡中國優通（０６１６８）與環保建材裝修公司訂立業務合作意向書

﹡中駿集團（０１９６６）去年合同銷售金額按年增長５７％

﹡今年首賣新盤，新地（０００１６）Ｗｅｔｌａｎｄ單日沽出９７％

﹡萬科香港表示港島西營盤項目最快本周五開售

﹡守益控股（０２２２７）鄭永明辭任營運總裁

﹡百田石油（０８０１１）擬向南粵資本投資溢價４４％發行二億股新股

﹡保誠（０２３７８）與ＳｅＡＢａｎｋ獨家合作，拓越南銀行保險業務

﹡信用卡資料疑外洩，大新銀行（０２３５６）無發現任何客戶資料被洩漏；

大新銀行表示約有數千名客戶接獲非持卡交易或網上交易短訊

﹡威勝（０３３９３）分拆威勝信息技術於科創板上市

﹡建發國際（０１９０８）去年合同銷售金額按年增逾倍

﹡美固科技控股（０８３４９）開市前宣布停牌

﹡香港寬頻集團委任陳朝文出任新設的創新總裁

﹡時代中國（０１２３３）去年全年合同銷售金額按年升２９％至７８４億元

人民幣

﹡粵豐環保（０１３８１）４００萬元人民幣收購雲南發電項目

﹡中國新城鎮（０１２７８）新城鎮項目投資組合總額跌１﹒５％至３２億元

人民幣

﹡ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）引入三款影像角子機進駐澳門一娛

樂場

﹡德視佳（０１８４６）正式進軍中國福州市場

﹡保利達資產（００２０８）決定終止收購珠海市商業發展項目

﹡大發地產（０６１１１）去年實現累計合同銷售金額２１０億元人民幣

﹡上實環境（００８０７）與寶武環科及粵豐環保簽署框架協議



《國企紅籌》﹡駿高控股（０８０３５）附屬２０１８年中於中國太平保單存１億元

﹡秦港（０３３６９）附屬須向中建六局支付工程款項１１１６萬元及七成半

資金損失

﹡中廣核電力（０１８１６）去年總上網電量按年增長１３﹒９６％



《神州民企》﹡旭輝（００８８４）去年合同銷售額約２００６億元人民幣增逾三成二

﹡龍光地產（０３３８０）去年合約銷售額按年增長３３﹒７％

﹡網龍（００７７７）簽ＭＯＵ，協助塞爾維亞發展全國智慧教育建設

﹡大生農業金融（０１１０３）南通股份拍賣以４﹒５６億元人民幣成交，以

償還貸款

﹡合景泰富（０１８１３）去年１２月預售額按年增加５７％

﹡碧桂園（０２００７）去年１２月合同銷售金額按年升１﹒８８％

﹡吉利（００１７５）去年超額完成銷售目標，今年初步目標１４１萬部按年

升４％

﹡世房（００８１３）去年合約銷售額升４８％至２６００﹒７億元人民幣



《中國要聞》﹡１２月財新中國服務業ＰＭＩ降至５２﹒５，遜預期

﹡統計局表示去年１２月下旬生豬價格環比微漲０﹒６％

﹡上海去年四季度個人投資者信心轉向悲觀；上海去年四季度消費者購房購車

意願大幅上升；上海住房租賃合同網簽、備案實現一體化辦理

﹡夏斌稱不宜過分探討ＧＤＰ增速，經濟增長動力仍在

﹡滬市公司分類監管：給「好學生」鬆綁

﹡京滬高鐵啟申購，９４２萬元人民幣頂格申購或可中９簽

﹡去年全國３百城土地成交面積同比降１％均價升１７％

﹡唐山為遏樓價出奇招，買新樓後３年半內不准轉售

﹡濟南商品房入市提速：核發預售許可證改告知承諾制

﹡中化集團與中國化工整合農化資產，成立先正達集團

﹡全國民航工作會議表示將推進民航與多種交通方式聯運

﹡抖音發布２０１９年度報告：日活躍用戶數超４億

﹡武漢疾控中心主任表示肺炎病因尚不明確，無證據人傳人

﹡中國快遞業務去年收入料達７４５０億元，增２３％

﹡煤礦陸續停產，１２月港口煤炭庫存現年內最大降幅

﹡深圳已有２０３家網貸機構平台完全退出

﹡國開行擬周四發行不超過１３０億元人幣金融債券

﹡恆豐銀行獲批千億人幣馳援，中央匯金取得控股地位

﹡人行逆回購９連停，降準今落地料釋放逾８０００億

﹡華為技術有限公司註冊資本增至４０３﹒１億元

﹡美國限制輸出？星人工智能分析技術至中國；美國擬對中國釘書釘徵收初步

反傾銷關稅

﹡銀保監會與人保、平保等１０家財險企業開展車險集體監管談話

﹡美伊矛盾升級，華外交部敦促美方不要濫用武力；外交部表示伊朗未違反

《不擴散核武器條約》規定的義務

﹡財政部表示積極指導各地吸引外資銀行參與地方債承銷

﹡安本標準投資管理料今年中國整體內需增長達８％至１０％

﹡五礦集團去年利潤總額同比增１３％，營收破６０００億元



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒３％，報１１９５３﹒３６點



《其他消息》﹡政府表示去年樓宇買賣合約跌５﹒５％，總值跌６﹒６％

﹡市建局第二輪優化升降機資助計劃今起接受申請，６月底載止

﹡綠置居周四晚截止申請，房委會提醒近限期時系統繁忙

﹡武漢返港不適中大宿生並無肺炎，校方加強衛生措施

﹡朱凱廸撤回村代表選舉呈請，認為勝訴機會不大

﹡駱惠寧稱到中聯辦任職是新挑戰，期盼香港能重回正軌

﹡陳茂波稱暴力衝擊或令香港國際評分下跌

﹡傳又一城商場關閉兩個月後，有望下周四重開

﹡中大段崇智稱最大挑戰是重建互信，冀如鳳凰浴火重生

﹡證監會表示法院將無牌基金經理定罪，下周四判刑

﹡本港１２月ＰＭＩ升至４２﹒１，第四季均值２１年半最低

﹡高盛料１２月零售銷售表現改善

﹡禤惠儀稱不排除本港經濟有下行風險，零售業影響較大；所有銀行均有按照

國際及本地標準；傳統銀行及虛擬銀行能相輔相成，轉數快滲透率理想；現

評估中東局勢影響言之尚早，冀今年貸款低單位數增長

﹡深股通額度全日用４６﹒２億元；滬股通額度全日用１６﹒７億元，陸股通

淨流入近４４億

﹡恆指公司將於２月２１日公布季檢結果；恆指公司擬就Ｗ股及第二上市染藍

諮詢市場，料５月有結果

﹡會計師公會推理財漫畫卡通培養學生理財習慣，第二年獲理財教育獎

﹡美聯料樓市「小陽春」持續至農曆年，今年樓價升５％

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