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即市新聞

07/01/2020 07:46

《日出而作》美股倒升，金價九連升創近七年高，油價靠穩

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８７０３．３８　升　　６８．５０點╱０．２４％

　　　　　　　　標普５００　　　　　３２４６．２８　升　　１１．４３點╱０．３５％
　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９０７１．４７　升　　５０．７０點╱０．５６％

　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５７５．３４　跌　　４７．０６點╱０．６２％

　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１２６．９９　跌　　９２．１５點╱０．７０％

　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０１３．５９　跌　　３０．５７點╱０．５１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．３８，歐元兌美元１．１１９５

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