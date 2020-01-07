《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８７０３．３８ 升 ６８．５０點╱０．２４％
標普５００ ３２４６．２８ 升 １１．４３點╱０．３５％
納斯達克 ９０７１．４７ 升 ５０．７０點╱０．５６％
倫敦富時１００ ７５７５．３４ 跌 ４７．０６點╱０．６２％
法蘭克福ＤＡＸ １３１２６．９９ 跌 ９２．１５點╱０．７０％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０１３．５９ 跌 ３０．５７點╱０．５１％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．３８，歐元兌美元１．１１９５
07/01/2020 07:46
《日出而作》美股倒升，金價九連升創近七年高，油價靠穩
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８７０３．３８ 升 ６８．５０點╱０．２４％
標普５００ ３２４６．２８ 升 １１．４３點╱０．３５％
納斯達克 ９０７１．４７ 升 ５０．７０點╱０．５６％
倫敦富時１００ ７５７５．３４ 跌 ４７．０６點╱０．６２％
法蘭克福ＤＡＸ １３１２６．９９ 跌 ９２．１５點╱０．７０％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０１３．５９ 跌 ３０．５７點╱０．５１％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．３８，歐元兌美元１．１１９５
|國際動態07/01/2020
降雨未解澳洲危機 山火恐「合體」變巨火
|生財有道06/01/2020
【台灣選戰】蔡英文、韓國瑜「互嗆」金句連連
|中國故事06/01/2020
【台灣選戰】陸客銳減、香蕉滯銷 惟台灣仍擁「殺手鐧」
|中國故事06/01/2020
【台灣選戰】藍綠對打「避戰」「主權」牌 千九萬選民周六定總統
|中國故事06/01/2020
【台灣選戰】韓國瑜再失言 提台灣中邪論惹不滿
|FOCUS06/01/2020
【FOCUS】侵侵拍板奪命 美伊開戰仍微
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰