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即市新聞

07/01/2020 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社７日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄合
資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股
價因而波幅加大，投資應加以留意。
　　多家公司合股，匯銀智慧（０１２８０）（臨時櫃位：０２９６５）廿股合一今日生效，股
價早市跌１８﹒８２％，報３﹒０２元。
　　高山企業（００６１６）二十合一、中置投資（００７３６）四十合一，及國聯通信
（０８０６０）十合一，均在明天（８日）生效。三股早市分別無升跌報０﹒０２５元，持平收
０﹒０２２元，以及升２﹒８６％報０﹒０３６元。
　　融太集團（０１１７２）二供一明天除淨，供股價１１仙，供股權買賣日期為本月２１日至
３０日，供股股份２月１４日開始買賣。該股早市升０﹒８９％，報０﹒１１３元。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
高山企業（００６１６）　二十合一　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
中置投資（００７３６）　四十合一　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
融太集團（０１１７２）　二供一，　　　　８╱１　　　１０╱１－１６╱１　　１４╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１１仙
國聯通信（０８０６０）　十合一　　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
高山企業（００６１６）　合併後一供四，　９╱１　　　１３╱１－１５╱１　　１２╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價４８﹒３仙
高雅光學（００９０７）　二供一，　　　１４╱１　　　１６╱１－２２╱１　　１９╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１４仙
信盛礦業（０２１３３）　四供一，　　　１４╱１　　　１６╱１－２２╱１　　２６╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價５﹒５仙
旭光高新（０００６７）　四十合一　　　１７╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬嘉集團（００４０１）　五合一　　　　２０╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
旭光高新（０００６７）　合併後一供一，２１╱１　　　　　２３╱１　　　　　３１╱１
　　　　　　　　　　　　供股價２４仙
萬嘉集團（００４０１）　合併後一供二，２１╱１　　　２３╱１－３１╱１　　２６╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１９﹒２仙
培力控股（０１４９８）　二供一，　　　２９╱１　　　３１╱１－６╱２　　　　３╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價８０仙
再生醫學（０８１５８）　一供二，　　　２９╱１　　　３１╱１－５╱２　　　１３╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
五菱汽車（００３０５）　二供一，　　　　４╱２　　　　６╱２－１２╱２　　　９╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
安悅國際（０８２４５）　十合一　　　　　６╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
安悅國際（０８２４５）　合併後二供一，　７╱２　　　１１╱２－１７╱２　　１２╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價１０仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準

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