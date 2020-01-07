【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社７日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄合
資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股
價因而波幅加大，投資應加以留意。
多家公司合股，匯銀智慧（０１２８０）（臨時櫃位：０２９６５）廿股合一今日生效，股
價早市跌１８﹒８２％，報３﹒０２元。
高山企業（００６１６）二十合一、中置投資（００７３６）四十合一，及國聯通信
（０８０６０）十合一，均在明天（８日）生效。三股早市分別無升跌報０﹒０２５元，持平收
０﹒０２２元，以及升２﹒８６％報０﹒０３６元。
融太集團（０１１７２）二供一明天除淨，供股價１１仙，供股權買賣日期為本月２１日至
３０日，供股股份２月１４日開始買賣。該股早市升０﹒８９％，報０﹒１１３元。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －
中置投資（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －
融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２
供股價１１仙
國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －
高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２
供股價４８﹒３仙
高雅光學（００９０７） 二供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ １９╱２
供股價１４仙
信盛礦業（０２１３３） 四供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ ２６╱２
供股價５﹒５仙
旭光高新（０００６７） 四十合一 １７╱１ － －
萬嘉集團（００４０１） 五合一 ２０╱１ － －
旭光高新（０００６７） 合併後一供一，２１╱１ ２３╱１ ３１╱１
供股價２４仙
萬嘉集團（００４０１） 合併後一供二，２１╱１ ２３╱１－３１╱１ ２６╱２
供股價１９﹒２仙
培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３
供股價８０仙
再生醫學（０８１５８） 一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３
供股價２０仙
五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３
供股價２０仙
安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －
安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３
供股價１０仙
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註：以各公司最新公布為準