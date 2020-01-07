【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社７日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄合

資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股

價因而波幅加大，投資應加以留意。

多家公司合股，匯銀智慧（０１２８０）（臨時櫃位：０２９６５）廿股合一今日生效，股

價早市跌１８﹒８２％，報３﹒０２元。

高山企業（００６１６）二十合一、中置投資（００７３６）四十合一，及國聯通信

（０８０６０）十合一，均在明天（８日）生效。三股早市分別無升跌報０﹒０２５元，持平收

０﹒０２２元，以及升２﹒８６％報０﹒０３６元。

融太集團（０１１７２）二供一明天除淨，供股價１１仙，供股權買賣日期為本月２１日至

３０日，供股股份２月１４日開始買賣。該股早市升０﹒８９％，報０﹒１１３元。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －

中置投資（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －

融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２

供股價１１仙

國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －

高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２

供股價４８﹒３仙

高雅光學（００９０７） 二供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ １９╱２

供股價１４仙

信盛礦業（０２１３３） 四供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ ２６╱２

供股價５﹒５仙

旭光高新（０００６７） 四十合一 １７╱１ － －

萬嘉集團（００４０１） 五合一 ２０╱１ － －

旭光高新（０００６７） 合併後一供一，２１╱１ ２３╱１ ３１╱１

供股價２４仙

萬嘉集團（００４０１） 合併後一供二，２１╱１ ２３╱１－３１╱１ ２６╱２

供股價１９﹒２仙

培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３

供股價８０仙

再生醫學（０８１５８） 一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３

供股價２０仙

五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３

供股價２０仙

安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －

安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３

供股價１０仙

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：以各公司最新公布為準

