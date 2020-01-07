【新股上市】光榮建築暗盤開０﹒７２元，高招股價近一成一

《經濟通通訊社７日專訊》新加坡提供樓宇建築工程的主承包商－光榮建築（０９９９８）

明日（８日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒７２元，較招股價０﹒６５元高出近

１０﹒８％。每手５０００股，不計手續費賺３５０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒７１元，較招股價高逾９％。

該股公開發售部分錄得超額認購約４７﹒７３倍，一手中籤率５﹒２５％，認購２０手穩中

一手。（ｊｔ）

