  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/01/2020 16:16

【新股上市】光榮建築暗盤開０﹒７２元，高招股價近一成一

　　《經濟通通訊社７日專訊》新加坡提供樓宇建築工程的主承包商－光榮建築（０９９９８）
明日（８日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒７２元，較招股價０﹒６５元高出近
１０﹒８％。每手５０００股，不計手續費賺３５０元。
　　此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒７１元，較招股價高逾９％。
　　該股公開發售部分錄得超額認購約４７﹒７３倍，一手中籤率５﹒２５％，認購２０手穩中
一手。（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
剖析天下07/01/2020
巴西經濟 已上正軌
FOCUS07/01/2020
【FOCUS】國產特斯拉交付 新能源車迎拐點之年
生財有道07/01/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：吉利15元水平買入
中國故事07/01/2020
【台灣選戰】「芒果乾」「菜包」「韓總機」 十大熱門詞你聽過未
中國故事07/01/2020
【台灣選戰】民間賭盤預示「韓流」神話滅 「地下民調」看好小英
國際動態07/01/2020
降雨未解澳洲危機 山火恐「合體」變巨火
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金