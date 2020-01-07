《盤後部署》港股現三連陰或跌勢未止，短期料２７９００見支持

《經濟通通訊社７日專訊》市場逐漸消化中東緊張局勢消息，隔晚（６日）美股三大指數均

回升，港股受外圍氣氛轉好高開１２６點或０﹒３％，報２８３５２。騰訊（００７００）開造

好，以及藥股、濠賭及內房股反彈，大市一度最多漲２４６點高見２８４７３點。其後內房及濠

賭股升勢回軟，加上本地地產股及「三桶油」跌幅稍為擴大，致港股升幅收窄。最終恆指收報

２８３２２點，升９５點或升０﹒３４％。主板成交８６４﹒１９億元減少約５﹒７％。國企指

數報１１１９８點，升３３點或升０﹒３０％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３１０４點，升２１點或升０﹒６９％。深證成分指數報

１０８２９點，升１３０點或升１﹒２２％。兩市總成交共７３２３﹒２５億元人民幣。



＊美銀美林分析師指標普本年或最多跌６至７％＊



美國日前擊殺伊朗少將蘇萊曼尼，令中東局勢緊張。美銀美林美國股票和量化策略主管蘇布

拉馬尼安公開表示，以往地緣政治事件能令股市大幅回調，標普５００指數平均跌６％至７％，

料今次衝擊與以往相同，像英國「脫歐」及阿根廷危機。他認為今次股市的拋售情況或剛開始，

股市或於今年後期才恢復平穩。

另外，黑石集團副董事長拜倫韋恩卻表示，美股的升幅將於今年繼續創紀錄，因為美國經濟

增速放緩將促使美聯儲減息，基準利率或降至１％。他預測標普指數今年來將升至３５００點以

上。



＊內房股相繼公布去年度銷售總額，惹炒作憧憬＊



港股今日終止兩連跌，最高漲２４６點高見２８４７３點，依然企穩十天線（約２８１９７

點）。惟及後升幅收窄，技術上更連續出現三枝陰燭，反映港股短期買盤乏力，短期或仍有下跌

空間。支持位仍看上月尾的上升裂口約２７９００點。

另外，投資者今年可留意內房股，料今年仍有炒作空間。首先，近日多間內房股相繼公布其

去年全年銷售總額，普遍表現不俗且皆見增長，估計行業的去年全年業績不會「大走樣」。其次

，內地５年期ＬＰＲ（貸款市場報價利率）去年年尾已下調５基點，而且近日人行降準半個百分

點，相信以上舉動能降低資金成本，刺激樓房銷售。再者，內房股相較去年的手機設備、體品及

新經濟股等熱炒板塊的走勢較落後，很多內房股的股價去年只是區間上落，資金或有意將其「炒

起」追落後；加上人民幣近期見回升，為內房股走勢提供支持。惟投資者仍要留意中美貿易戰的

發展，建議可待板塊再次整固時再買入。（ｋｓ）

