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07/01/2020 08:19

【美伊衝突】美國將向中東增兵，國防部否認將撤出伊拉克

　　《經濟通通訊社７日專訊》隨著美國與伊朗的緊張局勢加劇，美國已下令向中東增兵，美國
國防部部埃斯珀指，美軍尚未決定是否撤出伊拉克。
　　據彭博社引述一名美國官員稱，巴丹號兩棲攻擊艦率領的兩棲戰備群，已接獲指令由演習區
域地中海開往波斯灣地區。該戰備群由巴丹號、船塢運輸艦紐約號、船塢登陸艦橡樹山號組成，
共約２２００名海軍陸戰隊員和一隊直升機部隊。
　　路透引述軍方內部書信透露，美軍正在作撤離前的重新布防，惟美軍參謀長聯席會議主席麥
利表示，該書信只是一份草稿，絕不應該公開。（ａｌ）

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