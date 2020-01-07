【美伊衝突】美國將向中東增兵，國防部否認將撤出伊拉克

《經濟通通訊社７日專訊》隨著美國與伊朗的緊張局勢加劇，美國已下令向中東增兵，美國

國防部部埃斯珀指，美軍尚未決定是否撤出伊拉克。

據彭博社引述一名美國官員稱，巴丹號兩棲攻擊艦率領的兩棲戰備群，已接獲指令由演習區

域地中海開往波斯灣地區。該戰備群由巴丹號、船塢運輸艦紐約號、船塢登陸艦橡樹山號組成，

共約２２００名海軍陸戰隊員和一隊直升機部隊。

路透引述軍方內部書信透露，美軍正在作撤離前的重新布防，惟美軍參謀長聯席會議主席麥

利表示，該書信只是一份草稿，絕不應該公開。（ａｌ）

