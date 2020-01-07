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07/01/2020 08:48

【美伊衝突】傳美國國會參眾兩院明日獲空襲伊朗機密簡報

　　《經濟通通訊社７日專訊》據彭博社引述一名美國國會參議院共和黨領袖助手表示，所有參
議員有可能將於明日（８日）獲得有關空襲伊朗的機密簡報，眾議院議員亦將同日獲悉簡報，據
悉華府將分別提供兩份簡報。
　　參議院民主黨領袖舒默周日（５日）已致函總統特朗普指，不公開機密根本不適合民主社會
，而且似乎沒有任何合理理由，華府需要對空襲伊朗的資訊向國會加密。他又指當局應據《戰爭
權力法》，向國會發出對伊朗發動空襲的通知。（ａｌ）

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