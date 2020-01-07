《經濟通通訊社７日專訊》據日本共同社引述消息人士報道指，日產汽車前會長戈恩上月
２９日離開東京都港區的住所後，由品川站乘坐新幹線前往大阪。在上車前與兩名男子匯合，東
京地方檢察廳正與警視廳聯手調查，並鎖定協助者身份。
另外，戈恩在日本的高級律師弘中惇一郎表示，由於沒有委托人需要辯護，與戈恩取得聯繫
後計劃辭職。
法國財長勒梅爾表示，戈恩應當面對司法程序，法國汽車生產商雷諾已發現了有關情況，並
轉交給法國政府，政府已啟動調查。（ａｌ）
07/01/2020 09:17
【國際要聞】傳戈恩乘坐新幹線前往大阪，代表律師計劃辭職
《經濟通通訊社７日專訊》據日本共同社引述消息人士報道指，日產汽車前會長戈恩上月
２９日離開東京都港區的住所後，由品川站乘坐新幹線前往大阪。在上車前與兩名男子匯合，東
京地方檢察廳正與警視廳聯手調查，並鎖定協助者身份。
另外，戈恩在日本的高級律師弘中惇一郎表示，由於沒有委托人需要辯護，與戈恩取得聯繫
後計劃辭職。
法國財長勒梅爾表示，戈恩應當面對司法程序，法國汽車生產商雷諾已發現了有關情況，並
轉交給法國政府，政府已啟動調查。（ａｌ）
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