【國際要聞】傳戈恩乘坐新幹線前往大阪，代表律師計劃辭職

《經濟通通訊社７日專訊》據日本共同社引述消息人士報道指，日產汽車前會長戈恩上月

２９日離開東京都港區的住所後，由品川站乘坐新幹線前往大阪。在上車前與兩名男子匯合，東

京地方檢察廳正與警視廳聯手調查，並鎖定協助者身份。

另外，戈恩在日本的高級律師弘中惇一郎表示，由於沒有委托人需要辯護，與戈恩取得聯繫

後計劃辭職。

法國財長勒梅爾表示，戈恩應當面對司法程序，法國汽車生產商雷諾已發現了有關情況，並

轉交給法國政府，政府已啟動調查。（ａｌ）

