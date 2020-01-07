《經濟通通訊社７日專訊》日產汽車前會長戈恩棄保潛逃至黎巴嫩，日產今日首度回應事件
，強調戈恩的行動無視日本司法制度，日產將繼續對戈恩採取適當的法律行動，或針對戈恩的違
法行為所造成的影響提出賠償。
日產又指，戈恩的不當行為造成的後果非常嚴重，強調他已受美國、法國調查，必要時將繼
續與司法及監管部門合作。
另外據共同社報道指，東京法庭表現戈恩已喪失１５億日圓保釋保證金，而戈恩計劃明日於
貝魯特召開記者會，譴責日本政府及日產相關人士。（ａｌ）
07/01/2020 13:22
【國際要聞】日產指戈恩無視日本司法制度，或就逃亡行動追訴
《經濟通通訊社７日專訊》日產汽車前會長戈恩棄保潛逃至黎巴嫩，日產今日首度回應事件
，強調戈恩的行動無視日本司法制度，日產將繼續對戈恩採取適當的法律行動，或針對戈恩的違
法行為所造成的影響提出賠償。
日產又指，戈恩的不當行為造成的後果非常嚴重，強調他已受美國、法國調查，必要時將繼
續與司法及監管部門合作。
另外據共同社報道指，東京法庭表現戈恩已喪失１５億日圓保釋保證金，而戈恩計劃明日於
貝魯特召開記者會，譴責日本政府及日產相關人士。（ａｌ）
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