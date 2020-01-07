《經濟通通訊社７日專訊》據共同社報道，日本外相茂木敏充訪問越南，今日與副總理兼外
長范平明會晤，雙方針對中國在南海軍事基地化進行討論，一致認為確保和平航行和遵守國際法
非常重要。
雙方亦確認，日本在擴大接納外籍勞動者上，將運用特定技能制度與越南展開合作。雙方亦
有商定日本首相安倍晉三提出的「自由開放的印度太平洋」構想，與東盟單獨通過的印度太平洋
構想結合起來，推進具體合作。
茂木敏充會談後與越方簽署下龍灣水質下水道建設文件，提供約１１９億日元貸款。
（ａｌ）
07/01/2020 14:24
【國際要聞】日本外相訪問越南，雙方於南海和平達成一致共識
《經濟通通訊社７日專訊》據共同社報道，日本外相茂木敏充訪問越南，今日與副總理兼外
長范平明會晤，雙方針對中國在南海軍事基地化進行討論，一致認為確保和平航行和遵守國際法
非常重要。
雙方亦確認，日本在擴大接納外籍勞動者上，將運用特定技能制度與越南展開合作。雙方亦
有商定日本首相安倍晉三提出的「自由開放的印度太平洋」構想，與東盟單獨通過的印度太平洋
構想結合起來，推進具體合作。
茂木敏充會談後與越方簽署下龍灣水質下水道建設文件，提供約１１９億日元貸款。
（ａｌ）
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