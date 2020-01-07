《台股攻略－馮偉明》台灣總統大選及農曆年假臨近，回吐７３點

《台股攻略》台股今日曾一度大跌超過１００點，跌穿月線，指數跌７３﹒０４點，收

１１８８０﹒３２點，成交金額為新台幣１６４８﹒１２億元。

權值三王走勢疲弱拖累大市下跌，台積電早市由升轉跌，收市跌近１％，鴻海同樣失守新台

幣９０元大關，跌超過１％，大立光則微升。在弱勢股之中，被動元件股大廠國巨市場憂慮股本

膨脹影響獲利，今日股價開低收低，跌停收市，大毅、信昌電、華新科、凱美及奇力新等亦全面

重挫。不過，ＩＣ設計類股逆市上升，聯詠升近４％，昂寶─ＫＹ、力旺、神盾、信驊、譜瑞─

ＫＹ及矽創等表現不俗，基建股京城、鼎固─ＫＹ、冠德、遠雄、皇翔及華固表現亦較突出。顯

示面板價格有望反彈，帶動相關股份造好，群創今日升超過３％，同族群友達及彩晶亦表現不俗

。

受台灣總統大選及農曆新年假期將至影響，台股高位回吐，再加上投資者先行沽貨獲利，令

短期走勢轉弱，不過未見對中長線升勢有大影響，建議可部署分段吸納績優股份。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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