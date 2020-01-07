《談國論企－黎偉成》５Ｇ為今後社會發展主調不受美壓

《談國論企》中國經貿、科技、企業和消費於２０２０年甚至今後一段相當長時期，肯定以

圍繞以５Ｇ為主調的發展和成長，重要的是有約１４億人口的支持，使社會活動有十分重大的轉

型、升級和提質，相信會在相對短淺的時間會在境內建立強大的基礎和發揮重大能力，有力於包

括美國在內的國際市場爭取可觀的利益。



＊有龐大消費市場支持更可配套式拓國際業務＊



在過去一年多，即使特朗普甚至美國一眾政棍肆無忌憚地力圖力壓以華為、中興為主的科企

在美的發展、投資，更明目張膽地從各方面在美國以至歐、亞等許許多多國家，在沒有真實證據

而霸道地不得採用華為等中國企業的５Ｇ技術和設備，但無礙中國在５Ｇ新紀元的強力發展，因

中國在最近好幾年在５Ｇ的建設有全面、積極的建基，故國家工信部於２０１９年６月份向４間

移動通訊服務企業發出５Ｇ的牌照，不僅較境內外一眾預期為早，更成為全球之首發，率環球之

首正式邁入５Ｇ的新紀元。

此因（一）中國政府於最近５、６年間已默默地設計、部署和定立政策，進行各種各樣的通

訊、設備、技術等基建，把已是發展得相當蓬勃的４Ｇ，一步一步的提升至準５Ｇ、５Ｇ新階段

，而三大移動通信集團主動、積極地提升４Ｇ基站性能，不僅使４Ｇ與３Ｇ、２Ｇ的建設可以互

通、互享之效，同時更進行十分重大資本投資於５Ｇ基站的建設，特別是各科技企業積極努力解

決５Ｇ滲透力和覆蓋力暫時相對有限的問題，以促今後可以急速發展和擴張。

更為重要的，是（二）中國有１４億人口，即使有約７億人居於農村、鄉鎮，在國家的城鎮

化發展的支持底，已非當年泛泛之輩，故即使５Ｇ啟航伊始，社會消費活動已有即時良性和積極

的回應，包括大數據、雲服務的迅速發展，支持物聯網、智能家居、智能駕駛等許許多多新生服

務、業務湧現，使５Ｇ商用化後便能夠很快的融入社會，對５Ｇ以至整體社會、經濟的發展有十

分迅速的積極、有用的促進作用和效益。

正正因為有龐大的消費市場支持，故５Ｇ由研發、基建與建設，到正正式式的落實到商用化

服務，以消費者或使用者的人均投資額相對便宜，有利各相關行業、企業迅即賺取到理想甚至可

觀的回報，更快地投入更多資金研發、創新和產銷更多的新產品和服務，形成良性的發展循環，

使５Ｇ於中國境內有更強力的發展和成長、壯大。

由是中國的５Ｇ及相關企業在’走出去’拓展國際業務，競爭力亦會相對強大和有力，因中

國的企業已不僅止於爭取世界各地的５Ｇ的包括基站等基本建設，更重要的是有實際的消費、服

務和應用配套，即一條龍式的支持和配合，而且這是在中國本身市場運作，取得寶貴的經驗和進

行改進，估計這會更有利爭取世界各地５Ｇ及相關的訂單，因５Ｇ完全有別於４Ｇ之處為已不再

是在通信、聯繫等速度上的變化，而是在服務上的轉型、升級、提質，改變是社會的各個層面，

非４Ｇ簡單的改變生活。



＊５Ｇ改變社會取代４Ｇ改變生活新時代已臨＊



同樣重要的，是（三）５Ｇ在中國的商用化在龐大的消費、服務市場支持可迅速的發展，可

確保中國在今後一段十分長的時間保持穩中有進的發展，因許許多多行業以至整個社會各個層面

在５Ｇ拉動底下，進行你追我趕的配合性的研發、投資，值得留意的受惠最深的多個行業有（Ｉ

）電信通信服務商特別是在港上市的三大集團，理由為這企業在新增的４Ｇ用戶數量已經出現飽

和，今後要促進的是（ｉ）吸引４Ｇ用戶轉用５Ｇ，重要的是（ｉｉ）５Ｇ所提供的增值服務相

當廣泛和收益良多，故業務業績前景是會不斷提升和良好的。

（ＩＩ）軟件開發商。電信服務商以至轉型使用智能手機服務商建立更多的服務平台，故相

關的軟件的需求，也就日益殷切。

此使（ＩＩＩ）許許多多的製造業、服務業的企業，亦會加強投資，利用５Ｇ作智能關的的

業務研究和發展，百家爭鳴、百業齊放。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

