《異動股》騰訊（００７００）走高近２％，獲瑞信及大和升目標價

《經濟通通訊社７日專訊》騰訊（００７００）現價升１﹒９６％，報３８４﹒８元，盤中

高見３８４﹒８元，重上十天線（約３７９﹒９８元）；成交約２９６萬股，涉資１１﹒３１億

元，主動買盤５６％。

騰訊獲瑞信升目標價，由４５３元上調至４６０元，評級維持「跑贏大市」。大和亦同樣升

其目標價，由４１０元上調近一成至４５０元，評級維持「買入」。

現時，恆生指數報２８３９９，升１７３點或升０﹒６１％，主板成交１６０﹒８２億元。

國企指數報１１２４４，升７９點或升０﹒７１％。

上證綜合指數報３０９６，升１２點或升０﹒４１％，成交５６９﹒５０億元人民幣。

深證成份指數報１０７６７，升６９點或升０﹒６５％，成交９２４﹒６６億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６０﹒２０元 升０﹒３３％

港交所 （００３８８） ２７１﹒８０元 升１﹒１９％

建設銀行（００９３９） ６﹒６９元 升０﹒６０％

中國移動（００９４１） ６３﹒９０元 跌０﹒５４％

友邦保險（０１２９９） ８４﹒８０元 升０﹒５９％

中國平安（０２３１８） ９４﹒４５元 升０﹒６４％

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（ｊｔ）

