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即市新聞

07/01/2020 09:53

《異動股》騰訊（００７００）走高近２％，獲瑞信及大和升目標價

　　《經濟通通訊社７日專訊》騰訊（００７００）現價升１﹒９６％，報３８４﹒８元，盤中
高見３８４﹒８元，重上十天線（約３７９﹒９８元）；成交約２９６萬股，涉資１１﹒３１億
元，主動買盤５６％。
　　騰訊獲瑞信升目標價，由４５３元上調至４６０元，評級維持「跑贏大市」。大和亦同樣升
其目標價，由４１０元上調近一成至４５０元，評級維持「買入」。
　　現時，恆生指數報２８３９９，升１７３點或升０﹒６１％，主板成交１６０﹒８２億元。
國企指數報１１２４４，升７９點或升０﹒７１％。
　　上證綜合指數報３０９６，升１２點或升０﹒４１％，成交５６９﹒５０億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７６７，升６９點或升０﹒６５％，成交９２４﹒６６億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６０﹒２０元　　　升０﹒３３％
　　港交所　（００３８８）　　２７１﹒８０元　　　升１﹒１９％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒６９元　　　升０﹒６０％
　　中國移動（００９４１）　　　６３﹒９０元　　　跌０﹒５４％
　　友邦保險（０１２９９）　　　８４﹒８０元　　　升０﹒５９％
　　中國平安（０２３１８）　　　９４﹒４５元　　　升０﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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