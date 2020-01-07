【駐京專電】人社部：農民工工資撥付周期不得超過一個月

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家人力資源社會保障部副部長張義全強調

，針對建設資金不到位、建築市場秩序和施工企業用工不規範等問題，２０２０年５月１日開始

施行的《保障農民工工資支付條例》規定，建設單位未滿足施工所需資金安排的，不得開工建設

或者頒發施工許可證，建設單位應當向施工單位提供工程款支付擔保。

規定農民工工資實行專用帳戶管理，建設單位將人工費用與其他工程款分帳管理，按時單獨

撥付到農民工工資專用帳戶，撥付周期不得超過一個月。

