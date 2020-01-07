【駐滬專電】富達國際周文群：對今年Ａ股市場持較樂觀看法

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》富達國際中國區股票投資主管周文群今日在

上海舉行的記者會上表示，２０２０年中國經濟仍將維持當前增速，經濟結構在增速趨穩的態勢

中得到優化。同時，外部貿易局勢向好有利於市場恢復信心，提振投資氛圍，富達國際預計外資

持續流入中國股市和債市的總體趨勢不變，從資金面上對市場形成支撐。

由此，周文群表示，對２０２０年Ａ股市場持較為樂觀的看法。隨著中國經濟中高速增長成

為新常態，未來相對平穩的市場環境有利於投資者尋求超額收益。

周文群強調，外資自２０１７年開始持續流入Ａ股，２０１８年和２０１９年均流入均超過

３０００億元人民幣，預計２０２０年將維持這個規模。他認為，增量資金的進入不僅對股價形

成支持，未來也會從白馬股向二三梯隊的優質公司擴展，這將逐步改變Ａ股的估值體系。

從板塊上來看，周文群長期看好高端製造業、消費升級相關以及自主可控的科技板塊等三大

板塊。

債市方面，富達國際基金經理成皓預計２０２０年國內貨幣政策基本會延續２０１９年的基

調，在有控制的情況下偏定向寬鬆。

而債市另一個趨勢是國際化，繼彭博巴克萊全球綜合指數納入中國債券後，摩根大通旗艦指

數也即將納入中國債券，富時羅素也會繼續觀察考慮加入中國債券。同時，中國利率與信用債的

收益率都具有較強的吸引力，未來幾年進入中國債市的海外資金會持續增加。

