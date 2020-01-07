《午市前瞻》地?政治多利淡，港股２７５００╱２８６００拉鋸

《經濟通通訊社７日專訊》市場逐漸消化中東緊張局勢消息，隔晚（６日）美股三大指數均

回升，港股受外圍氣氛轉好高開１２６點或０﹒３％，報２８３５２。騰訊（００７００）開市

後造好，以及藥股及內房股反彈，大市一度最多漲２４６點高見２８４７３點。其後中資金融及

本地地產股回軟，加上「三桶油」回吐，致港股升幅收窄。最終恆指半日收報２８３６７點，升

１４０點或升０﹒５０％，主板成交４７５﹒５１億元。國企指數報１１２３０點，升６５點或

升０﹒５８％。

Ａ股同樣反彈，上證綜合指數半日收報３０９４點，升１１點或升０﹒３６％，成交

１６２３﹒４６億元人民幣。深證成份指數報１０７８１點，升８３點或升０﹒７８％，成交２

６２５﹒３３億元人民幣。

重磅股方面，獲瑞信及大和上調目標價的騰訊升１﹒９６％，報３８４﹒８元；同樣被大和

看好的友邦（０１２９９）升０﹒９５％，報８５﹒１元；港交所（００３８８）升０﹒１５％

報２６９元；中移動（００９４１）跌０﹒３１％，報６４﹒０５元；匯控（００００５）升０

﹒０８％，報６０﹒０５元。



＊多間內房去年全年銷售造好，內房股走高＊



多間內房公布去年全年銷售額均見增長，內房股再度落鑊。佳兆業（０１６３８）飆

６﹒２５％，報４﹒０８元；合景泰富（０１８１３）漲３﹒０１％，報１０﹒９４元；新城發

展（０１０３０）升３﹒０４％，報９﹒５元；奧園（０３８８３）升２﹒２４％，報

１２﹒７６元；碧桂園（０２００７）升２﹒２７％，報１２﹒６元。

市場普遍已消化中東緊張局勢，石油及金股普遍回吐。中海油（００８８３）回吐

１﹒０２％，報１３﹒５８元；中石化（００３８６）跌０﹒２１％，報４﹒７９元；中石油（

００８５７）跌１﹒１９％，報４﹒１５元暫為半日最差藍籌；招金（０１８１８）跌

２﹒７６％，報９﹒１６元；山東金（０１７８７）跌１﹒８２％，報１９﹒４６元；紫金

（０２８９９）跌１﹒４６％，報４﹒０４元。

藥品股普遍上揚。藥明生物（０２２６９）彈２﹒９２％，報１００﹒４元；石藥

（０１０９３）揚２﹒６％，報１８﹒１２元為半日最佳藍籌；三生製藥（０１５３０）升

２﹒８６％，報１０﹒０８元；中生製藥（０１１７７）升１﹒９％，報１０﹒７元；國藥

（０１０９９）升１﹒０７％，報２８﹒４５元。



＊傳美施壓荷禁其售晶片技術予中國，半導體股走低＊



傳美國向尼德蘭（即「荷蘭」）施壓，禁止其向中國出售晶片技術，半導體股逆市走低。中

芯（００９８１）挫３﹒８３％，報１２﹒５４元；華虹半導體（０１３４７）走低２﹒４％，

報１７﹒９２元；腦洞科技（０２２０３）跌２﹒４４％，報０﹒４元；上海復旦（０１３８５

）跌１﹒４９％，報６﹒６２元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升０﹒２７％，報１１０﹒２元

。

濠賭股隨市反彈。銀娛（０００２７）漲２﹒５８％，報５９﹒６５元；金沙

（０１９２８）升０﹒４７％，報４３﹒２元；永利（０１１２８）升０﹒３％，報１９﹒７８

元；澳博（００８８０）升１﹒５％，報９﹒４６元；美高梅（０２２８２）升１﹒３５％，報

１３﹒５６元。

體品股見資金追捧。李寧（０２３３１）飆７﹒５４％，報２４﹒９５元；安踏

（０２０２０）走高６﹒０４％，報７３﹒７５元暫為最佳國指股；特步（０１３６８）升

２﹒４５％，報４﹒１８元；滔搏（０６１１０）升１﹒６８％，報９﹒０６元；申洲

（０２３１３）升１﹒１６％，報１１３﹒５元。



＊沈振盈：中國經濟未收復增長，銀娛不宜高追＊



美國總統特朗普警告，指伊朗若報復施襲，美國會攻擊包括伊朗文化遺址的５２處目標。眾

議院計劃提出限制特朗普對伊朗採取軍事行動的決議並投票，刺激恆指今早升１４０點。訊匯証

券行政總裁沈振盈向《經濟通通訊社》表示，地緣政治不明朗因素甚多，此消息未能支持大市大

幅向上，他預期恆指將於２７５００點（近２５０天線）至２８６００點位置拉鋸。

農曆新年將至，市場或憧憬澳門賭收錄得增長，銀娛今早升２﹒５８％，但沈振盈認為不宜

高追，因中國經濟尚未收復增長，跌至５５元買入亦可，至於其他濠賭股，亦建議先待回落

５％至１０％。（ｎｓ、ｋｓ）

