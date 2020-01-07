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07/01/2020 17:59

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３４﹒５億人幣，買騰訊美團沽平保舜宇

　　《經濟通通訊社７日專訊》市場開始逐漸消化美伊衝突的消息，隔晚美股先跌後回升，港股
周二高開１２６點報２８３５２點。隨後，已連漲兩日的港交所（００３８８）繼續發力，推動
恆指愈升愈有，最高曾飆２４６點報２８４７３點。不過，受「三桶油」回吐拖累，尾段恆指升
幅收窄，最終收報２８３２２點，升９５點或升０﹒３４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３４﹒５億元人民幣增逾三成一。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、友邦（０１２９９）；淨賣出最多的依次是平保
（０２３１８）、舜宇（０２３８２）、融創（０１９１８）。
　　主板成交８６４﹒１９億元減少約５﹒７％，其中港股通成交１４８﹒１億元，佔總成交
１７﹒１％。

＊北水主攻騰訊，淨買入超過９億元＊

　　騰訊申請「區塊鏈＋借貸」等專利，另外獲瑞信及大和升目標價，全日漲２﹒１７％，報
３８５﹒６元。北水相當看重騰訊，淨買入達９﹒１億元。
　　友邦獲大和唱好，北水亦同樣看好，淨買入友邦近２﹒８億元。另外，北水亦吸納國壽，淨
買入１﹒９億元。友邦收報８５﹒３元，升逾１％。國壽收報２２﹒２５元創８個月高，升近
２％。
　　不過，平保卻慘遭北水力沽，淨沽出近２﹒２億元。平保收報９３﹒６元，跌０﹒２７％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　９．１１　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　３．４０　
　　友邦保險（０１２９９）　　　　　　２．７９　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　２．４２　
　　中國人壽（０２６２８）　　　　　　１．９４　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－２．１６　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－０．５４　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．５０　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－０．４２　
　　波司登　（０３９９８）　　　　　－０．０４　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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