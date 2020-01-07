《美元走勢－羅明立》歐元短線處上升軌，目標１﹒１２８０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒５０ １０８﹒３２ １０８﹒３５

歐元╱美元 １﹒１１９８ １﹒１１７７ １﹒１１９５

英鎊╱美元 １﹒３１７７ １﹒３１４６ １﹒３１７５

美元╱瑞郎 ０﹒９７０５ ０﹒９６７３ ０﹒９６７９

美元╱港元 ７﹒７７５０ ７﹒７６８３ ７﹒７７０９

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《美元走勢》Ｍａｒｋｉｔ公布１２月美國服務業採購經理指數（ＰＭＩ）終值報５２﹒８

，高於初值的５２﹒２；１２月美國綜合ＰＭＩ終值報５２﹒７，亦高於初值的５２﹒２，數字

反映服務業表現穩健。中東局勢持續緊張，美股三大指數先跌後回穩。

美匯指數在９６﹒５０╱９６﹒８０之間窄幅上落，最新利率期貨資料顯示，美聯儲傾向較

長時間維持利率不變，估計今年下半年美聯儲才可能改變貨幣政策。

德國１１月實際零售銷售按月增長２﹒１％，高於預期的１﹒１％；法國、德國及歐元區

１２月服務業ＰＭＩ終值都較預期理想。另外，歐元區１１月ＰＰＩ月率按年０﹒２％，高於預

期的０﹒１％。歐元區數據改善，有利歐元走勢，但反彈至１﹒１２見阻力。技術走勢上，歐元

短線處於上升軌，後市仍有力再試高，現時５０天線在１﹒１１，建議低位買入歐元，目標

１﹒１２８０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１５０ １﹒１２７０ １﹒１０９０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３０２０ １﹒２９００ １﹒３０８０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

