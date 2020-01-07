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即市新聞

07/01/2020 15:33

《美元走勢－羅明立》歐元短線處上升軌，目標１﹒１２８０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒５０　　　１０８﹒３２　　　１０８﹒３５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１９８　　　１﹒１１７７　　　１﹒１１９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１７７　　　１﹒３１４６　　　１﹒３１７５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７０５　　　０﹒９６７３　　　０﹒９６７９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７５０　　　７﹒７６８３　　　７﹒７７０９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》Ｍａｒｋｉｔ公布１２月美國服務業採購經理指數（ＰＭＩ）終值報５２﹒８
，高於初值的５２﹒２；１２月美國綜合ＰＭＩ終值報５２﹒７，亦高於初值的５２﹒２，數字
反映服務業表現穩健。中東局勢持續緊張，美股三大指數先跌後回穩。
　　美匯指數在９６﹒５０╱９６﹒８０之間窄幅上落，最新利率期貨資料顯示，美聯儲傾向較
長時間維持利率不變，估計今年下半年美聯儲才可能改變貨幣政策。
　　德國１１月實際零售銷售按月增長２﹒１％，高於預期的１﹒１％；法國、德國及歐元區
１２月服務業ＰＭＩ終值都較預期理想。另外，歐元區１１月ＰＰＩ月率按年０﹒２％，高於預
期的０﹒１％。歐元區數據改善，有利歐元走勢，但反彈至１﹒１２見阻力。技術走勢上，歐元
短線處於上升軌，後市仍有力再試高，現時５０天線在１﹒１１，建議低位買入歐元，目標
１﹒１２８０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１５０　　　１﹒１２７０　　　１﹒１０９０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３０２０　　　１﹒２９００　　　１﹒３０８０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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