《經濟通通訊社７日專訊》《信報》報道，正在招股的１５隻新股中，從事電視劇投資及發
行代理的新石文化（０１７４０）及內地中餐品牌九毛九（０９９２２）跑出，其中新石文化獲
９家券商合共借出約１３０億元孖展，相當於超購逾７００倍。
其餘新股認購則反應各異，艾德韋宣（０９９１９）孖展錄超購近４０倍，驢跡科技
（０１７４５）孖展獲超購逾５倍。今日截止認購的三和精化（００３０１）孖展則錄超購逾
２３倍；內房匯景控股（０９９６８）暫未獲足額認購。（ｈｌ）
07/01/2020 09:51
【新股上市】新石文化（１７４０）１３０億孖展，超購逾７００倍
《經濟通通訊社７日專訊》《信報》報道，正在招股的１５隻新股中，從事電視劇投資及發
行代理的新石文化（０１７４０）及內地中餐品牌九毛九（０９９２２）跑出，其中新石文化獲
９家券商合共借出約１３０億元孖展，相當於超購逾７００倍。
其餘新股認購則反應各異，艾德韋宣（０９９１９）孖展錄超購近４０倍，驢跡科技
（０１７４５）孖展獲超購逾５倍。今日截止認購的三和精化（００３０１）孖展則錄超購逾
２３倍；內房匯景控股（０９９６８）暫未獲足額認購。（ｈｌ）
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