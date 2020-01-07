【新股上市】新石文化（１７４０）１３０億孖展，超購逾７００倍

《經濟通通訊社７日專訊》《信報》報道，正在招股的１５隻新股中，從事電視劇投資及發

行代理的新石文化（０１７４０）及內地中餐品牌九毛九（０９９２２）跑出，其中新石文化獲

９家券商合共借出約１３０億元孖展，相當於超購逾７００倍。

其餘新股認購則反應各異，艾德韋宣（０９９１９）孖展錄超購近４０倍，驢跡科技

（０１７４５）孖展獲超購逾５倍。今日截止認購的三和精化（００３０１）孖展則錄超購逾

２３倍；內房匯景控股（０９９６８）暫未獲足額認購。（ｈｌ）

