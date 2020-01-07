【本港樓市】港灣豪庭中層兩房戶，獲上車客６６０萬承接

《經濟通通訊社７日專訊》中原地產表示，分行最新成功促成一宗大角咀港灣豪庭成交，單

位為７座中層Ｅ室，實用面積３６７平方呎，建築面積５１５平方呎，採兩房間隔，望內園景，

剛以６６０萬元易手，折合平均實用呎價１７９８４元。

新買家為上車客，見單位造價合理決定入市自用。原業主於２０１０年１２月以３２０萬元

買入單位，持貨逾９年，現沽貨帳面獲利３４０萬元離場，單位期內升值１０６％。（ｂｉ）

