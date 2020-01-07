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即市新聞

07/01/2020 13:26

【本港樓市】鯉景灣２房戶以８７５萬元低市價１７％沽出

　　《經濟通通訊社７日專訊》中原地產表示，分行促成成交單位為西灣河鯉景灣８座低層Ｅ室
，實用面積５３６平方呎，建築面積６２５平方呎，２房則王間隔，向西南，望內園景。由於業
權人於單位內因病過身，業主調低叫價至９１０萬元，最終以８７５萬元將單位易手，折合平均
實用呎價１６３２５元，成交價較市價約１０５０萬元低約１７％。
　　原業主於１９９６年５月以３２３萬元買入單位，持貨２４年，帳面獲利５５２萬元，單位
升值１７１％。（ｂｉ）

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