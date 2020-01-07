【本港樓市】中原：全年二手居屋買賣額２４７﹒７億，創歷史新高

《經濟通通訊社７日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，２０１９年二手居屋

買賣合約登記（包括居屋自由市場及第二市場）錄得４７４７宗，總值２４７﹒７億元，較

２０１８年的４０２１宗及２０３﹒３９億元，分別上升１８﹒１％及２１﹒８％。２０１９年

全年金額升破２０１７年的２０４﹒８５億元高位，創１９９６年有記錄以來的二十四年歷史新

高，而宗數是創２０１６年５１６３宗後的三年新高。

中原指出，雖然２０１９年樓市先升後調整，但用家的置業意欲強勁，加上樓價仍維持高企

，帶動居屋交投上揚。



＊全年五百萬元以上的成交大增３１％＊



按金額分類方面，２０１９年價值五百萬元以上的二手居屋買賣升幅最多，錄２５８３宗，

按年大幅上升３１﹒２％。價值四百至五百萬元的買賣錄１４６８宗，按年上升６﹒８％。價值

三百萬元或以下及三百至四百萬元的買賣，分別錄１６０宗及５３６宗，按年增加４﹒６％及２

﹒１％。

２０１９年有８宗二手居屋打入歷年高價成交榜之內，顯示高價居屋成交明顯增多。去年買

賣金額最高的是５月份大角咀富榮花園１４座高層Ｄ室，成交價錄１０３０萬元，兼創歷年次高

。

按月方面，２０１９年１２月份二手居屋買賣合約登記錄得２９６宗，總值１５﹒８５億元

，較１１月的３９６宗及２１億元，分別下跌２５﹒３％及２４﹒５％。數字是自２０１９年９

月的２３９宗及１２﹒３９億元之後，創三個月新低。（ｃｌ）

