旅發局：新春嘉年華開支約４２００萬元，年初二或有煙花匯演

《經濟通通訊社７日專訊》旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興今午與傳媒會面時表示

，今年農曆新年的新春匯演將會取消花車巡遊項目，並改作嘉年華形式進行，他形容是為活動帶

來新意，並直言：「社會活動係有少少影響」，他又預計年初二將會有煙花匯演，但若當晚的煙

火匯演取消，則會延長當晚的活動時間。

對於是次新春匯演的舉辦地點由往年的尖沙咀改至西九文化區進行，他表示，西九文化區地

方寬闊，適合進行是次活動，亦認為鄰近地鐵及過海隧道巴士，交通便利。



＊若匯演場地有人叫口號，在不構成危險下未必會阻止＊



對於是次活動的安保安排，他指保安人數與往年相若，並會安排保安人員在活動入場口控制

人流，一旦場內人數達至１﹒５萬，便會暫停進場。他又表示，如有人在現場大叫口號或唱歌，

對在場人士不構成危險下，未必會阻止相關的行為，稍後會與警方進行商討。據了解，舉辦單位

不會主動邀請警員進入會場巡邏。



＊目標入場人數１５萬，開支約４２００萬元＊



他表示，是次活動目標入場人數為１５萬，活動開支約４２００萬元，較去年約３４００萬

元多。２０２０國泰航空新春國際匯演將於今年１月２５日至２８日舉行，活動時間為下午２時

至８日（１月２５日及１月２７日至２８日），地點為西九文化區藝術公園，入場費全免，巡遊

表演時間為每節３０分鐘，巡遊路線長度為１公里，是次活動將有１２個美食攤位，４８隊表演

隊伍。（ｂｎ）

