【本港經濟】貿發局料全年出口貨值負增長２％，對上半年不感樂觀

《經濟通通訊社７日專訊》香港貿易發展局研究總監關家明在「２０２０環球經濟前瞻與香

港出口契機」研討會後表示，本港出口貨值在短期內或有反彈，主要由於去年同期的基數效應，

導致今年同期的跌幅較少，但料全年出口貨值仍維持負增長２％，對上半年的出口情況不樂觀。

他又指，若中美貿易戰首階段協議簽訂後，相信短期內令本港出口商處於較安穩的階段。不

過，今年全球經濟有機會放緩，雖然現時未有明顯跡象，但將會對出口造成雙重負面影響。

另外，他提到出口商主要受外圍因素影響，暫時並未因香港的零售環境而受影響。（ｊｏ）

