《小傳日記》中東局勢暫退燒，魚缸穩守十天線！

《小傳日記》「孖屐」逐漸消化中東緊張局勢嘅消息，噚晚（６日）花旗國魚缸三大指數都

回升返。無咩特別壞消息，香江魚缸今早高開１２６點報２８３５２。一開市，ＱＱ

（００７００）就跳彈床，加埋藥佬同神州磚頭佬齊發力，魚缸一度漲２４６點高見２８４７３

點。不過，「三桶油」一直畀缸友掟貪獲利回吐，令到魚缸升幅收窄，最終收報２８３２２點，

升９５點，幅度唔夠半倨百分點，缸穩守十天線（２８１９２點）！主板成交８６４﹒１９億銀

跌近６％。國指收報１１１９８點，升３３點，升幅股樣唔夠半個百分點。

Ａ場走勢一樣省鏡，上證綜指收復三千一關，報３１０４點，升２１點，升幅逾半個巴仙。

深成指收報１０８２９點，升１３０點，幅度逾１個巴仙，兩市合並成交７３２３﹒２５億人來

仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）軟腳１亳子，報５９﹒９銀。市傳百度或比攜程等更

快嚟香江上市，生發發（００３８８）彈近半巴仙，報２６９﹒８銀。ＱＱ獲瑞信同大和上調「

他屐」，起飛逾２巴仙，報３８５﹒６銀，仲係表現最叻藍戰士，勁！建行（００９３９）滑逾

半個巴仙，報６﹒６１銀。神州移動（００９４１）唔見近１巴仙，報６３﹒８銀。



＊消息振藥股良藥總是苦，承保利潤升友邦股價飛＊



今日藥佬利好消息都幾多，接近全線向上，阿里健康（００２４１）畀花旗唱好，隻股都幾

勇，全日愈升愈勁，收彈近１２巴仙報９﹒８６銀。基石藥業（０２６１６）就啟動咗治療肝細

胞癌患者嘅Ｉｂ╱ＩＩ期臨床研究，反而平收報１０﹒２８銀。石藥（０１０９３）最威，做恆

指升幅榜亞軍，漲近２巴仙報１８銀。中生製藥（０１１７７）都跳近２巴仙，報１０﹒７銀。

平安好醫生（０１８３３）獲花旗唱好，漲逾３巴仙，收報５７﹒５銀。

大和出報告話，預計產險公司嘅承保利潤改善，壽險業就增長好壞參半，首選係ＡＩＡ

（０１２９９）同神州財險（０２３２８）咁喎，前者跳起１巴仙收８５﹒３銀，表現中規中矩

啦；後者反跌逾１巴仙報９﹒４６銀。國壽（０２６２８）表現好啲彈近２巴仙，報２２﹒２５

銀。平保（０２３１８）微滑唔夠半個巴仙，報９３﹒６銀。太保（０２６０１）漲逾１巴仙，

報３１﹒６５銀。



＊博彩賀新禧賭仔各自飛，恆大或停工死人冇陰公＊



農曆新年就到，雖然有大行話今年馬交訪客量會回升，預期賭收增長為５巴仙，主要由中場

帶起，而貴賓廳就會繼續向下。消息似乎無乜驚喜，今日賭仔們各行各路，銀娛（０００２７）

彈起最多近２巴仙，報５９﹒２銀，金沙（０１９２８）微升逾半巴仙報４３﹒３銀，美高梅（

０２２８２）漲一格報１３﹒４銀，澳博（００８８０）跳逾１巴仙收９﹒４５銀。

神州就嚟放新年假，樓市成交會少好多，再加埋１２月啱啱過，內房大佬陸續統計全年銷售

數字。世茂房（００８１３）上年成績唔錯，合約銷售總額有２６０１億人仔，升咗近五成，今

日跳１巴仙，報３０﹒１５銀。至於招商局置地（００９７８）預期，上年度溢利將比前年增長

唔低於３５巴仙，即係大概１６億人仔啦，即刻勁彈８巴仙，報１﹒３３銀。「四條三」恆大（

０３３３３）就慘啦，跌低２巴仙，報２１﹒２５銀，原因旗下武漢恆大科技旅遊城施工意外２

造成傷亡，傳主席許家印要求恆大系所有在建項目停工。



＊大摩講兩句中海油急退，金價無力舉金佬亦散去＊



大行大摩發表研究話，中海油（００８８３）今年關鍵在於控制成本，如果唔提提高產油目

標，就會令成本上升，間接令公司股價下跌３個巴仙，所以預期中海油點都會提高一下。但同時

都成為大戶沽貨藉口，中海油跌逾半巴仙，報１３﹒６４銀。中石油（００８５７）跪低近２巴

仙，報４﹒１３銀，仲係表現最差藍戰士同國貨佬，慘！中石化（００３８６）回吐近半巴仙，

報４﹒７８銀。

花旗國侵侵（特朗普）又話要攻打伊朗文化遺址之類，要俾小小下馬威伊朗人睇，但國防部

部長又話一切按本子辦事，唔會跟侵侵亂來，所以「孖屐」避險因素減少返，金價由係高位

１５８８美金回落返１５６５美金位置，金佬當來一齊回吐。招金礦業（０１８１８）及紫金礦

業（０２８９９）各回吐近２巴仙，報９﹒２５銀及４﹒０２銀。山東黃金（０１７８７）跌半

巴仙，報１９﹒７２銀。恆興黃金（０２３０３）瀉逾半成，報３﹒１８銀。中國黃金

（０２０９９）跪低逾３巴仙，報７﹒１５銀。請請！



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