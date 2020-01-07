《真知灼見－溫灼培》從伊朗事件看金價

《真知灼見》伊朗第二號人物蘇萊曼尼（Ｑａｓｓｉｍ Ｓｏｌｅｉｍａｎｉ）被美國「斬

首」後，擔心中東隨時爆發大規模戰亂，避險資產如黃金、日圓及美債等價格隨即上揚。當中又

以金價的升幅最為顯著。周一（６日），一度高見１５８２﹒５９美元（根據路透社數字）高位

。市場對金價往後的預測存著很大差異；有市場分析更以１８００美元，即２０１２年金價高位

作為上升目標。以現今勢如破竹的金價上升勢頭，金價往後如何發展成了市場焦點所在。

伊朗第二號人物被美國「斬首」，相信德克蘭政府難吞下這口氣，對美國作報複相信無太大

懸念，問題是何時報複及報複的程度而已。伊朗處於霍爾木茲海峽的咽喉，而據了解現時全球每

日有著三分之一的液化天然氣及兩成石油均通過該航道運輸；可以想像，如伊朗一旦封鎖此航道

，全球能源價格將會急促上漲。屆時，原以為可透過中美貿易和解有望帶來的全球經濟加快增長

勢頭，將會因能源價格急攀升而幻滅。所以，伊朗往後採取哪種報複行動，對環球經濟以至投資

環境將有著舉足輕重影響。



＊金價上升要靠投資需求＊



在未對金價作進一步分析前，先想從飾金的基本面看金價。經過這輪上升後，金價以印度盧

比計價，又或以歐元計價，甚至以日圓計價均處歷史高位。也是說，全球消費者中，除了使用美

元的消費者尚未感受到金價過貴，有著難於承擔情況外；全球大部分非美元消費者實際上對購飾

金已感吃力，這將會限制他們日後繼續購買飾金的意欲。倘以人民幣計算，雖然金價與歷史高位

仍有些微距離，但鑑於中國經濟增長已見放慢，這本身也會削弱中國消費者對飾金的需求。換言

之，往後金價要升，很大程度上將要靠投資需求（即避險需求）拉動。



＊１６５０？１８００？＊



至於市場上有分析把不同的黃金價格水平，如１６５０美元甚至１８００美元，當作為金價

的上升目標，究竟哪目標才算合理？這實在沒有一個真正答案，全視乎大家如何看伊朗的事態發

展。假如伊朗在是次事件中甚麼反應也沒有，金價即使在１５５０美元也未必能維持。如伊朗只

作網絡攻擊及透過其支持的武裝組織襲擊美國在中東的利益，總之未能損害到中東石油生產及運

輸設施，料對油價及金價的刺激也有限。相反，如伊朗封鎖霍爾木茲海峽，情況便嚴重得多，屆

時不排除金價有機會攀至較高水平。

其實，市場現正談論著另一可能性，就是伊朗是否可能拉攏中國及俄羅斯一起與美國開戰。

市場上有如此想法亦非無道理，因為中國、俄羅斯及伊朗剛於上月底才在阿曼灣作了四天的聯合

海上軍演。當然，如情況真的如此，則戰爭規模將大得多，屆時金價上升能力真的難於估計。不

過，我相信中國及俄羅斯直接參與伊朗戰爭的機會十分低。對中央而言，中東穩定才是最有利「

一帶一路」發展；對俄羅斯而言，也不值得與美國開戰，因沒有人能承擔最終發展成第三次世界

大戰的風險。



＊端視伊朗取態＊



對於伊朗，筆者的想法是，就是伊朗於未來半年也未必會有復仇動作，因伊朗已表明會重啟

提煉濃縮鈾。外間相信，伊朗需半年時間才可把濃縮鈾提煉到核彈水平。面對美國及以色列這兩

個均擁有核彈的對手，有理由相信在未擁核彈前，伊朗的行動會較克制。如上述分析正確，提防

未來數月金價上越１６００美元阻力會有困難。至於最終情況如何，就讓我們逐步觀察事態發展

！《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

