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07/01/2020 09:02

【虛擬銀行】ＡＭＴＤ夥小米（１８１０）組財團申新加坡虛銀牌照

　　《經濟通通訊社７日專訊》《信報》引述消息報道，由ＡＭＴＤ牽頭，夥拍小米
（０１８１０）、淡馬錫旗下的ＳＰ　Ｇｒｏｕｐ及中小企融資平台Ｆｕｎｄｉｎｇ
Ｓｏｃｉｅｔｉｅｓ的財團，已向新加坡金融管理局申請當地的虛銀牌照。
　　據了解，財團所申請的牌照為批發數碼銀行牌照（ｄｉｇｉｔａｌ　ｗｈｏｌｅｓａｌｅ
ｂａｎｋ），料將會主攻中小企及非零售客戶。
　　據報，ＡＭＴＤ及小米合組的本港虛擬銀行天星銀行，籌備工作不受股東申請新加坡虛銀牌
照影響，但日後亦有意在業務上合作，建立「灣區連接東盟」的虛銀服務鏈。（ｈｌ）

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