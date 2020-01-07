【虛擬銀行】ＡＭＴＤ夥小米（１８１０）組財團申新加坡虛銀牌照

《經濟通通訊社７日專訊》《信報》引述消息報道，由ＡＭＴＤ牽頭，夥拍小米

（０１８１０）、淡馬錫旗下的ＳＰ Ｇｒｏｕｐ及中小企融資平台Ｆｕｎｄｉｎｇ

Ｓｏｃｉｅｔｉｅｓ的財團，已向新加坡金融管理局申請當地的虛銀牌照。

據了解，財團所申請的牌照為批發數碼銀行牌照（ｄｉｇｉｔａｌ ｗｈｏｌｅｓａｌｅ

ｂａｎｋ），料將會主攻中小企及非零售客戶。

據報，ＡＭＴＤ及小米合組的本港虛擬銀行天星銀行，籌備工作不受股東申請新加坡虛銀牌

照影響，但日後亦有意在業務上合作，建立「灣區連接東盟」的虛銀服務鏈。（ｈｌ）

