騰訊帶動新經濟股發力，港股升９５點收２８３２２，成交８６４億

《經濟通通訊社７日專訊》市場開始逐漸消化美伊衝突的消息，隔晚美股先跌後回升。另外

，路透獲得美軍早前內部信件指同意撤出伊拉克，不過消息隨即被否認。受相關消息影響，港股

今早高開１２６點報２８３５２點，早段升幅一度曾收窄至３７點，報２８２６４點，為全日最

低位。隨後，已連漲兩日的港交所（００３８８）繼續發力，騰訊（００７００）及內需股亦跑

出，推動恆指愈升愈有，最高曾飆２４６點報２８４７３點。不過，因市場風險偏好緩和，日前

急漲「三桶油」回吐，尾段恆指升幅收窄，最終收報２８３２２點，升９５點或升０﹒３４％，

主板成交８６４﹒１９億元減少約５﹒７％。國企指數報１１１９８點，升３３點或升

０﹒３０％。

Ａ股兩市造好，滬指重上３１００點關口，收報３１０４點，升２１點或升０﹒６９％。深

證成分指數收報１０８２９點，升１３０點或升１﹒２２％。兩市合計成交７３２３﹒２５億元

人民幣減少約８﹒９％。

重磅股方面，據內媒指騰訊申請區塊鏈相關的專利，全日拉升２﹒１７％，報３８５﹒６元

，領跑藍籌；友邦（０１２９９）獲大和評行業首選，揚１﹒１９％，報８５﹒３元；港交所續

漲０﹒４５％，報２６９﹒８元，盤內創逾五個月高；建行（００９３９）軟０﹒６％，報

６﹒６１元；平保（０２３１８）亦軟０﹒２７％，報９３﹒６元；中移動（００９４１）跌

０﹒７％，報６３﹒８元。

另外，中石油（００８５７）回吐１﹒６７％，報４﹒１３元，為全日表現最差藍籌。



＊農曆新年將至，內需股獲追捧＊



農曆新年將至，憧憬年尾消費，體品股跑贏。安踏體育（０２０２０）漲５﹒３２％，報

７３﹒２５元；李寧（０２３３１）踢高６﹒２５％，報２４﹒６５元；３６１度

（０１３６１）企穩，報１﹒３８元；特步國際（０１３６８）揚３﹒４３％，報４﹒２２元。

另外，波司登（０３９９８）首九月羽絨銷售額增逾三成，全日飆升１２﹒１９％，報３﹒１３

元。

食品股中火鍋概念亦是受追捧的對象。呷哺呷哺（００５２０）漲５﹒４９％，報

１０﹒７６元；海底撈（０６８６２）升３﹒５５％，報３３﹒５元；頤海國際（０１５７９）

飆６﹒８５％，報４９﹒９元。另外，蒙牛（０２３１９）入股奶品製造商妙可藍多，揚

０﹒６４％，報３１﹒５５元；澳優（０１７１７）亦升０﹒９１％，報１１﹒０４元。

騰訊上升逾２％，支持新經濟股造好。美團（０３６９０）繼續創新高，全日升０﹒８２％

，報１１０﹒４元；眾安在綫（０６０６０）揚３﹒６６％，報２９﹒７元；花旗升平安好醫生

（０１８３３）目標價，踢高３﹒６％，報５７﹒５元；花旗同時首予阿里健康（００２４１）

「買入」評級，飆升１１﹒９２％，報９﹒８６元；阿里巴巴（０９９８８）揚０﹒７６％，報

２１２﹒６元。



＊傳美向荷蘭施壓，半導體走低＊



傳美國向荷蘭施壓，阻止荷蘭向中國出售晶片製造技術，半導體股逆市走低。中芯國際

（００９８１）挫３﹒３７％，報１２﹒６元；華虹半導體（０１３４７）跟跌２﹒１８％，報

１７﹒９６元；上海復旦（０１３８５）跌１﹒７９％，報６﹒６元；ＡＳＭ太平洋

（００５２２）微升０﹒６４％，報１１０﹒６元。

部分手機股落鑊。信利國際（００７３２）去年營業淨額升近１４％，急漲４﹒２４％，報

１﹒２３元；丘鈦（０１４７８）去年攝像頭模組銷售升近五成四，走高２﹒６３％，報

１２﹒４８元；高偉電子（０１４１５）拉升８﹒０６％，報２﹒０１元，盤中創年半新高；昂

納科技（００８７７）飆１０﹒２３％，報４﹒７４元；小米（０１８１０）聯同尚乘集團等申

請新加坡數字批發銀行，升０﹒１８％，報１１元。

醫藥股普漲。中國生物製藥（０１１７７）漲１﹒９％，報１０﹒７元；石藥

（０１０９３）亦漲１﹒９３％，報１８元；國藥（０１０９９）揚０﹒８９％，報２８﹒４元

；三生製藥（０１５３０）升４﹒２９％，報１０﹒２２元；藥明生物（０２２６９）踢高

３﹒５４％，報１０１元。（ｆｚ）

