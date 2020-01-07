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即市新聞

07/01/2020 15:36

《股金豐采－涂國彬》中東緊張，金油向上

　　《股金豐采》市場情緒相當反覆。由中美達成貿易協定而令風險偏好升溫，到中東局勢突然
緊張，投資者重新擔憂起來，恐慌指數ＶＩＸ在１月３日反彈１２﹒４３％，避險資產獲得支持
，石油和黃金價格走高。不過１月６日對於美國和伊朗關係的擔憂回落，ＶＩＸ在就下跌
１﹒２１％。
　
＊油價回吐漲幅＊
　
　　紐油從去年１０月就開始震盪走高，一方面是需求擔憂緩解，一方面是產油國決定擴大減產
，供求關係的改善給油價帶來上行的支持。近期受到中東局勢影響，供應端擔憂加深，油價動能
明顯增強，１月３日單日大漲３﹒０６％。但到了１月６日，雖然紐油高見６４﹒７２美元，不
過升勢未能延續，最終收窄漲幅至０﹒３５％。布油在１月６日一度突破７０美元，高見
７０﹒７４美元，但還是回吐部分漲幅，僅上漲０﹒４５％。且１月７日早段布油和紐油均有所
回落。
　　黃金的避險光環重現。原本金價對於由中美貿易戰引發的地緣政治風險不太敏感，但這一次
美伊可能升級到熱戰，還是令金價獲得動能，１月６日一度逼近１５９０美元。只是雖然延續升
勢，連續上漲第六日，不過最終還是收窄漲幅。
　
＊回歸基本面＊
　
　　目前來看，中東問題不是一時間可以馬上解決，投資者還是會因為相關消息隨時擔憂情緒急
升，料短線內黃金和石油仍有買盤支持。不過之後一切還要回歸基本面，除了中美貿易談判，經
濟數據，油市要關注產油國減產的執行情況，金價要關注貨幣政策。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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